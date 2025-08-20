きついトレーニングをせずにフルマラソンを完走…北極圏で生まれた「驚異的なエクササイズ」

気温マイナス16度の北極圏でフルマラソンを走る--ショートパンツにサンダル姿で。

にわかには信じがたいが、これを実現した男がいる。オランダ生まれのヴィム・ホフ。なぜそんなことが可能なのか。ヴィムの秘密は筋力でも心肺機能でもない。独自の「呼吸エクササイズ」と意図的に身体を低温にさらす鍛錬法「コールド・トレーニング」による身体機能のコントロールだった。

氷点下で驚異的な身体能力を発揮するヴィム・ホフの秘密を解明した『氷超人』（サンマーク出版）より一部抜粋、再構成してお届けする。

北極圏でショートパンツにサンダル姿で

ヴィム・ホフは極限状態でのチャレンジを通して、筋力や心肺のトレーニングより「覚悟を決めた真摯な取り組み」で精神をコントロールすることのほうが、どれほど大切かを示してきた。北極圏でのマラソンは、彼の数ある挑戦のなかでも最も困難な試練だった。

2009年、齢五十を重ねたヴィムは究極のチャレンジに取り組んだ。気温マイナス16度という極寒のなかでのフルマラソンだけでは満足せず、常夏のリゾート地を彷彿とさせるショートパンツとサンダル姿で走った。もちろん靴下もはかずに。これは、彼が自分の身体の限界についてどれだけ知っているかを試すものだった。彼は自分が多くのことを成し遂げられるとはわかっていたけれど、その知識だけを伝えたいわけではない──知識を体現したかったのだ。

その準備としてのトレーニングやフィンランドでのマラソンの様子は、ＢＢＣとナショナルジオグラフィックＴＶにしばしば番組を制作している映像会社、ファイアークラッカーフィルムズによって撮影された。ドキュメンタリーは後日『デアデビル』というテレビ番組で放映された。

フルマラソンを走る人は通常、その準備として数か月のトレーニング計画を練り、徐々に走る時間や距離を延ばしていく。しかしヴィムは何の計画も立てず、ほとんど走りもしなかった。

ヴィムにとっての準備は、いつもより熱心に「呼吸エクササイズ」と「コールド・トレーニング」に取り組むことだけだった。冬の夜にアムステルダムの運河で泳ぎ、さらに厳しい状況に慣れるべく、精肉店にあるマイナス25度の冷凍庫でエクササイズをおこなった。こうして、このチャレンジに成功するための自信を積み上げた。彼は強くなったことを実感し、精神状態もよくなっていった。

極地探検の専門家グリン・デイヴィッドは、とても心配した。このような低温下では、そもそも普段どおりに呼吸することすら難しく、走ればより深く呼吸することになるため、間断なく極度に冷えた空気を肺に浴び続けることになる。デイヴィッドは、そんな状況で何時間も呼吸を続けるのは不可能だろうと予想していた。

挑戦の6日前に、ヴィムはフィンランドに入った。極北の地フィンランドの基準で考えても寒い時期だった。フルマラソンを走る前日に、もう一度、氷の下を何十メートルか泳ぐ「コールド・トレーニング」を実践した。その場で彼を診察した医師たちは、あっけにとられた──彼の心拍数、血圧、酸素飽和度は泳ぐ前後で変わらなかったのだ。ヴィムは調子がよく、チャレンジの準備は整ったと判断した。

挑戦の当日を迎え、走り始めたヴィムがいちばんに心掛けたことは、適度なスピードを保つことだった。速く走りすぎると、エネルギーを消耗し深い呼吸が必要になる。マイナス16度のなかで、そんな呼吸を続けるのは不可能だ。逆に、ゆっくり走りすぎると凍える危険性が高まってしまう。

トレーニングせずにフルマラソンを完走

走り始めて2時間、すべてはうまくいっていた。脚は力強く、ペースは一定だった。その時点で、彼は42.195キロメートルの約半分を走っていた。しかし3時間をややすぎた30キロメートル地点で疲労が表れた。

彼は明らかに疲れており、寒さに苦しんだ。妻のカロリーネは、撮影隊や医師といっしょに先導車に乗っていた。危険な状況になったため彼女は心配したが、ヴィムは足を止めなかった。37キロメートル地点からは歩かなければならなかったが、不可能かと思われた挑戦は5時間26分という記録を残し成功した。マラソンのトレーニングを積むことなく、厳寒の北極圏で、上半身裸でのフルマラソンを走り切ったのだ。

このような極端な取り組みは、ヴィム・ホフのような例外的な人物にしかできないと思えるだろう。しかし彼は、そうは考えなかった。ほかの人にも達成できることを証明するため、数年後には複数の病人を引き連れてキリマンジャロ登頂に挑むことを決めた──不可能を可能にするために。

キリマンジャロは、タンザニアにある標高5895メートルの高山だ。登山家にとても人気があり、経験を積んだ者でも頂上にたどり着くまでに6日かかる。このチャレンジをさらに難しいものにするため、ヴィムは26人のグループで48時間以内の登頂を目指した。

それだけでは足りないかのように、メンバーには多発性硬化症やリウマチ、クローン病、がんなどの病気を患っている者が選ばれていた。しかも、登山経験のある者はいなかった。ヴィムは、人は誰でも自分ができると思っているより、ずっと多くの偉業を成せることを伝えたかったのだ。

この遠征についてもまた、そんな大勢で48時間以内に登頂するなどできっこない、と誰もが言った。

夜も眠らず「呼吸エクササイズ」を続けた

決行日は2014年1月とされ、遠征までの道のりは混沌としていた。アムステルダム医療センターのヘルト・バイジ博士は、このグループに力を貸すため、私人として遠征に参加したいと申し出た。現地ガイドたちは何もかもがとんでもない話だと考え、直前になって同行しないと言い出した。しかしヴィムは、このグループの人々は「コールド・トレーニング」で準備をしてきたので、呼吸に集中すれば頂上にたどり着けると確信していた。そして、彼らは出発した。

標高3720メートルにある、山小屋の建つ小さな村ホロンボ・ハットに到着するころには、気温は3度まで下がっていた。病人を含む26人という集団で、48時間以内にキリマンジャロに登頂するだけでは不足だとでも言うように、ヴィムは上半身裸でショートパンツ姿になって歩くよう指示した。これを可能にした秘訣は「呼吸エクササイズ」と「コールド・トレーニング」だった。

彼はこの寄せ集めメンバーたちに指示を与え、2人ずつの組に分けた。パートナーはお互いに気をつけ合うことになった。特に、彼らは「呼吸エクササイズ」の継続を忘れないようにしなければならなかった。大きく息を吸い、静かにゆっくり吐くことを続ける必要があったのだ。高山病対策もあり、夜も眠らず「呼吸エクササイズ」を続けた。

あらゆる人──もちろんヴィム以外の──が驚いたことに、グループは前例のない偉業を成し遂げた。26人中24人が標高5895メートルの山頂、ウフル・ピークに到達したのだ。頂上の気温はマイナス15度。このように大人数のグループが登頂した事実は、それだけでも前代未聞だった。

しかも誰にも登山経験がなかったのだから、さらに驚異的だ。48時間以内に頂上にたどり着いたとき、誰もが不思議に思った。その偉業はメディアの注目を集め、ヴィムとバイジはオランダの人気番組『パウ・エン・ヴィッテマン』に呼ばれた。いくつもの新聞に、その栄光を報じる記事が載った。

19人中十五人が上半身裸での登山に成功

なぜ、こんなことができたのか。

ヴィムは、自分の「呼吸エクササイズ」の力を確信している。グループのメンバーには登山経験はなかったが、寒さに耐える訓練は充分積んでいた。偉業に対する「覚悟を決めた真摯な取り組み」も、もちろん大切な要素だった。

病気を患っていた参加者は、アンナ・ホイナツカ（多発性硬化症）、マーク・ボス（前立腺がん）、ヘンク・ファン＝デン＝ベルヒ（膠原病）、マティシュ・シュトルム、ハンス・エミンク（クローン病）だった。彼らも全員登頂した。

彼らはみな自分が病気であることを知っていたが、自分を「患者」扱いしなかった。彼らは繰り返し、そう言った。この考え方は「覚悟を決めた真摯な取り組み」の重要な要素であることが証明された。

「もちろん、私は患者でもあります」

とマティシュ・シュトルムは話す。「でも、私はあらゆることをしたいと願う──そして、できる──マティシュというひとりの人間でもあるんです」

2015年1月、ヴィムは別のグループを率いてキリマンジャロに戻ってきた。今度は36時間以内の登頂が目標だった。ヴィムはいま一度、誰もが自ら思っているよりずっと多くのことができると伝えたかったのだ。ヴィム・ホフ・メソッドのエクササイズは効果を発揮し、19人中15人の参加者が上半身裸での登山に成功した。

今度のグループはウフル・ピークまでは登らず、標高5685メートルの噴火口の縁にあるギルマンズポイントで留まった。達成感よりも安全を選んだのだ。

メンバーのひとりはギルマンズポイントで、のちの妻にプロポーズした。

