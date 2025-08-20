今回は義実家でそうめんを食べ、心底ゾッとした理由についてのエピソードを紹介します。

やっぱり義実家に来なきゃよかった…

「義両親たちはいい人ですが、義母は超のつく節約家。タオルは何度も使ってから洗う、トイレは流す回数を制限するなど、経済面はともかく衛生面がちょっと……と思うことが多く、義実家にお邪魔するのはできるだけ避けてきました。

しかしあるとき、義実家に行くことに。そして昼食にそうめんをいただいたのですが、麺つゆがワサビの風味がして、『ワサビは入れてないはずなのに……』と不思議に思いました。

その後義母が、私たちが使った麺つゆをボトルに戻している姿を見てゾッとし、思わず吐き気をもよおしました。わさびの風味がした理由が判明したからです。『やっぱり義実家に来なきゃよかった』と心底後悔しました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2024年8月）

▽ 誰かが口にした麺つゆを……と思うだけでゾッとしますよね。節約もここまでやると、さすがにいきすぎな気が……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。