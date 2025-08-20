円安が引き起こすのは「物価高」だけではない…財務省が9兆円越えの市場介入で対抗した、円安が孕む「本当の危険性」

黒田日銀の下で10年にわたって続けられた「異次元緩和」は、日本の財政運営に大きなゆがみをもたらした。

トランプ政権の関税政策などに象徴されるように、不確実性が高まる世界経済の中で、果たして日本の財政の行方はどうなるのか。遅まきながら金利上昇局面に入った日本は、近い将来、どのような危機に直面する可能性があるのだろうか。

第45回石橋湛山賞を受賞した必読書『日本銀行 我が国に迫る危機』より、日本財政の注目ポイントを、アイスランドとギリシャで起きた「阿鼻叫喚の経済危機」を例に解説した章を紹介しよう。

円安は危機の入り口か？──為替急落と金融危機の連鎖リスク

2022年春先から秋口にかけて、外国為替市場では急激な円安が進展しました。10月には一時、1ドル=150円台にまで円安が進んだのです。

これに対して財務省は9〜10 月に、24年ぶりとなる円買い方向での外国為替市場介入を、実に9兆円を超える規模で実施しました。それはなぜだったのでしょうか。円安が進展すると輸入物価経由で国内の物価も上昇してしまうから、それだけだったのでしょうか。

あくまで、私の推測に過ぎませんが、それだけではなかったのではないか、という気がします。

外国為替市場での自国通貨の急落が、金融危機の引き金になることは、これまでの国際金融市場や各国の幾多の経験が物語っています。図表7−9は、IMFが「為替急落を引き金とする金融危機」で何が起こるのかを示したものです。

自国通貨の為替レートが急落したときに、中央銀行による金利の引き上げに限界が生じたり、制約があったりすると、国内からの資本流出が止められなくなり、それがさらなる為替レートの減価を招いてしまうのです。

2008年当時のアイスランドはまさに、「為替の減価（急落）」と「金利引き上げの制約（限界）」、「資本流出」が三つ巴での負のスパイラル（連鎖）状態に陥るという、まさにその典型的な事態に陥ったのです。

図表7−10は、IMFが1990年代末のアジア通貨危機の経験を踏まえ、急激な資本流出が発生した際に当局が採り得る対応の考え方を2016年にまとめたものを、わかりやすく図示したものです。

通貨急落の際の各国当局の対応としては、当然ながら（1）中央銀行による金利引き上げと、（2）財務省ないしは中央銀行といった通貨当局による外国為替市場での外貨売り ・自国通貨買い介入、の2つが想定されています。

対円安政策の限界ーーIMFの警告と資本移動規制の現実味

図表7−10に示された3つの円のうち、一番上の円は、当該国の通貨が急落した状態を示します。

右下の円は、当該国の経済が停滞し中央銀行が金利の引き上げにはとても踏み切れない場合を表しています。左下の円は、当該国の外貨準備が不十分で、外貨売り・自国通貨買い介入はとても実施できない場合を表しています。そのもとで、例えば一番上の円と、右下の円が重なり、かつ、左下の円には含まれない部分（図中のAの部分）では、金利の引き上げはできないが、外貨売り・自国通貨買い方向での外国為替市場介入で対応することになる、というわけです。

一番上の円と、左下の円が重なり、かつ、右下の円には含まれない部分（図中のBの部分）では、中央銀行が金利を引き上げて、為替の急落に対応することになります。左下の円と右下の円が重なり、かつ、一番上の円には含まれない部分（図中のCの部分）においては、為替が"急落"というレベルにまでは至っていないため、為替の下落（我が国でいえば円安）を容認（放置）して、当局は何もしない、ということを意味します。

そして、恐ろしいのは、この3つの円が重なった部分です。為替は急落しているが、中央銀行は金利を上げられず、かつ、外国為替市場で介入できるだけの十分な外貨準備もない場合です。この場合、IMFは、その国は資本移動規制を実施するよりほかになくなる、と結論付けています。

また、この資本移動規制は、当該国が行わなければならないマクロ経済調整（例えば大きく崩れた財政バランスの回復など）の代替策となり得るものではない、とも釘を刺しています。

財政危機の場合、資本移動規制は、当該国が国内債務調整等によって財政バランスを回復するまでの間の時間稼ぎの方策に過ぎない、とIMFは言っているのです。

こうしたことを考え合わせると、我が国で今回、なぜ、財務省がこれほどの外国為替市場介入に踏み切ったのかもわかるような気がします。

