【田中 亜紀子】山田邦子が語る西城秀樹やKANとの思い出「青山斎場から246に連なるほど行列ができていました」

芸能生活45周年を迎えた山田邦子さん。芸能界の酸いも甘いもかみわけて、今最も充実した日々を過ごしているという自負がある山田さんが、8月20日から銀座博品館で主演する舞台『ジャニス』を前に、これまでの波乱に満ちた時の話をいろいろ聞いてきたインタビュー最終回の4回目は、思い出の方のエピソードを披露してくれ、今だからこそ思う境地も話してくれた。

山田邦子（やまだくにこ）

1960年東京生まれ。1979年から芸能活動をはじめ、1980年デビュー曲「邦子のかわい子ぶりっ子バスガイド編」で有線大賞新人賞受賞。「オレたちひょうきん族」で人気が出て、「邦ちゃんのやまだかつてないテレビ」「邦子にタッチ」など多くの冠番組を持ち、1988〜1995年NHK好きなタレント調査で8年連続1位という男女合わせても記録保持者である。乳がんになった経験から、その啓蒙のためのチャリティー活動を行う「スター混声合唱団」を設立。2020年YouTube「山田邦子 クニチャンネル」を開設。2025年「日本喜劇人協会」会長に就任。

今でもとても悲しい西城秀樹さんの旅立ち

年齢を重ねると残念ながら、天国に旅立つ人が増えてくる。現在65歳になった山田邦子さんも、親や親戚、友人知人、仕事の関係者や恩人、多くの「死」を見つめてきた。

「やっぱり、この年齢になると、本当に増えてくるんです。いろいろな方との多くの想い出がありますが、ずっとファンで、お別れが今でもとても悲しいのが、西城秀樹さん。子供のころからも、芸能界に入ってからもずっと大好きだったし、お仕事でも本当お世話になりました。あの青山墓地での葬儀の様子は、今も忘れられません。新御三家と言われた郷ひろみさんと野口五郎さんも揃って、ファンの方たちのどこまで続くんだというほどの長蛇の列は、青山墓地から出て、246の通りの方まで行くんじゃないかというぐらい、見たこともないような人数でした。

今でも西城さんが旅立ってしまったことは、本当に悲しいです。明るくて、『任しとけ！』って感じの兄貴分みたいなところがおありの方でね。幾度も私の担当していた番組に出てくださったんです」

山田さんの冠番組として89年からゴールデンタイムに放送していたバラエティ番組『邦ちゃんのやまだかつてないテレビ』（以下、やまかつ）でも、西城さんの思い出があるという。

「秀樹がちびまる子ちゃんのエンディングの『走れ！正直者』を歌って、大ヒットしていた時に、『やまかつ』で歌ってくれたんです。ギラギラの衣装じゃなくて、普段の感じのセーターとジーンズで。私はまる子ちゃんの格好をしたんですけど、関根勤くんが，学級委員長の丸尾くんの格好をしたりして出演者全員で一緒にフルで歌ったんですよ。今も、ところどころネットなどで見ることができますけど、ファンの方に聞いたたんだけど、あの歌をライブで歌ったのはその時1回だけで、すごくレアなことなんだそうです。ものすごいプレゼントですよね。

ほかにも私にプレゼントしてくださったと感じたことがいっぱいあるんです。生放送のワイドショーのような番組にも何回も来てくださってね。ある日大雪が降って、道路が大渋滞になっちゃった時には、車をやめてマネージャーと、電車に乗り継いで、急いで来てくださったんです。そんな思い出がたくさんあって、本当にお世話になったと思いますね。自分の番組に出てくれた方のことは、ふと思い出すたび、ありがたい気持ちでいっぱいになります」

KANちゃんとはそれは悲しいお別れでした

山田さんと仲が良くて、やまかつにも出演していたKANさんもその一人だ。

「残念ながらKANちゃんも2023年に亡くなりまして、それは悲しいお別れでした。やまかつの時にエンディングでちょっとだけ流すような感じで『愛は勝つ』を流して、これは、『やまかつ』と『愛は勝つ』の“かつ”が引っかかったからですが、すごく火がついて、人気が出たのね。それで番組のメインのライブのコーナーに何回も何回もKANちゃんが出てくれて。本当にいい人で、グランドピアノの似合う人でした。練習の時からずっとピアノを弾いて、リハーサルにも付き合ってくれたんです。あの『愛は勝つ』に救われた人は多いんじゃないかな」

今度山田さんが主演する舞台『ジャニス』には、そんなKANさんのことや自身のことを思い出すエピソードがあるという。1990年代、世間的に中ヒットしたガールズバンド「ガーネット」のメンバーだった5人の女性。一部の熱狂的なファンもいたが、5年間の活動を経て解散、メンバー達は別々の人生を歩んできた。ところがメンバーの一人の訃報が届き、数十年ぶりに集まる。一人はソロデビュー後女優に転身して芸能界に残り、売れないタレントとしてほそぼそと活動。一人は実業家として成功を掴んでいる。そしてもう一人は幼なじみと結婚し子宝にも恵まれ幸せな家庭を築いている。亡くなった彼女は結婚したが離婚後ロックバーを経営していた。ただ一人、行方知れずとなっていたのが山田さんが演じるジャニス（芸名）だった。

その物語の中で、30年ぶりに、バンドの時に一番ヒットした曲をみんなで歌い、一夜限りの復活ライブをしようという話が持ち上がる。その曲は若さと勢いの中、自分たちには何でもできるような前向きな内容の曲。曲を作った本人も山田さん演じるジャニスも歌いたくないというのだ。

20歳そこそこの怖いもの知らずで作った、人生には乗り越えられないことはないような前向きな内容の曲を、年を重ねて人生の重みを知った50代半ばの女性たちが歌うのに躊躇する心境はとてもリアルだ。

昔ヒットしたものばかり求められた時に

また、いつまでも若い時のヒット作ばかりが求められる、ということへの抵抗もすごくわかると山田さんは言う。

「なんかわかるのよ。昔ヒットした曲ばかり、歌ってくれといわれるのって抵抗があるの。しょうがないことだけど。KANちゃんもやまかつ終了後に、どこ行っても『愛は勝つ』やってくれって言われることが嫌で、1度は封印したみたいなんです。これね、やっぱり大ヒット曲持ってる人は、あるあるみたいです。ほかの曲もたくさんあるのに、どこ行ってもそれやってくれって言われちゃう。

そういうのはKANだけじゃないですけどね。たとえばB‘zは他にいっぱいいい歌があるけど、『ULTRASOUL』やってくれって言われますよね。たとえば今、乳がんに関するいろんな会に参加していますが、プリンセスプリンセスのドラムの富田京子さんは乳がんをされて一緒の活動してるんですよ。先日、富田さんは麻倉未希ちゃんとイベントをやってまして、その時、麻倉さんは、『歌ってくれ』とよく言われる『ヒーロー』を自ら歌っています。すごいことですよ。

私もずっとバスガイドのネタばかりやることになっていましたね。他のネタもいろいろあるのに、求められるのはまたバスガイドかと、抵抗感のある時期がありました。KANちゃんは、日本に大変な災害があった時に、封印を解いて『愛は勝つ』をチャリティーソングにし、被災地にも歌いにいったんです」

「バスガイド」とは、山田さんが「お笑い君こそスター誕生」で披露し、山田さんの名前をとどろかせたネタの一つ。「右手をごらんください、一番背の高いのが中指でございます」にはじまる、「山田邦子といえばバスガイド」ともいえるテッパンネタだ。

KANちゃんは『愛は勝つ』でみんなを救いにいっていた

『愛は勝つ』は、2011年の東日本大震災の被災者支援ソングとしても歌われた。KANさんは、所属事務所の堀内孝雄さんやつんく♂さんたち総勢131人でチャリティーソングとして録音し、義援金を寄付。またコロナ禍においても、再び事務所のメンバー121人で同曲を歌った動画を配信し、日本中に勇気を送っている、

「やっぱりKANちゃんは『愛は勝つ』で、みんなを救いに行ってたんです。音楽の力です。それからKANちゃんは亡くなってしまった。病にも勝って、復活してほしかったですけど……。最後のほうまで全国を回ろうとしていたと聞いて、ああ、KANはKANらしく逝ったんだなって思いました」

そう語る山田さんは今、「お客さんに喜んでもらうこと」が自らの力にもなると言う。

「私も煩悶した時期はありましたが、今はバスガイドでやってよって言われると、どうぞどうぞバスガイドやりますってなってる（笑）。浅草の演芸ホールでも自分からバスガイドになっています。バスガイドがあってこその私ですから。やまかつで歌っていた『さよならだけどさよならじゃない』もよく歌ってと言っていただくんです。あれは、本当にアイドルブリブリぶりっぽい歌なんで、少し前は歌うことに躊躇したけど、今は全然平気です。リクエストしていただけるなら、どんどん歌おうと。

歌うと、みなさんが『これだこれだ』って盛り上がっててくださるのね。その歌が流れていた時の気持ちにみんな戻れて、また頑張ろうって思うんですって。もし私が当時のネタや歌を披露することで、聞いた方たちが今日楽しかった、また明日が頑張ろうという気持ちになるなら、お安い御用です。今度の舞台『ジャニス』の劇中の最後のほうに、人生でいろんな経験をしてきた50代半ばのメンバーたちが、みんなで若い時の前向きな歌詞のヒット曲を歌うのですが、良かったら一緒に歌いましょう」

80代、90代でお元気な先輩たちにたくさん会う

それぞれが苦労して、いいことばかりが起こるわけではないということも、人生の苦みも十分知っている。それでも、あえて、怖いものしらずだった時の曲を50代半ばで歌う。また明日から新たな気持ちで生きられそうな、未来を見つめ生きていく。そんな姿はとても素敵に違いない。現在の心境を山田さんはこう語る。

「ならないほうがもちろんいいけど、私は46歳のときに乳がんになったことで、すごく『生かされている』という思いが強くなって、楽しいことはどんどんやろうと今は迷いがなくなっている。最近は、若い芸人さんたちと一緒に活動することも多いですし、喜劇人協会の慰問で老人ホームを回る機会もあります。

今年は『飛鳥ll』に、エンタメの出演者として乗船して、初めて外洋にでました。これがすごく勉強になったんです。航海の途中に50分ぐらいの歌やお笑いを披露するショーをやらせていただいたんですが、そのショーは客室でも見られるんです。船のいろんなところでエンタメがあり、放送がいつも流れているので、私も録画して部屋で自分のショーを久々に見てみたんですね。長年染みついている芸なので、あ、いい加減にやってるなと反省するところや、これは動きすぎだとか、サービスしすぎて逆に見づらくなってるなとか、バッチリ録画を見たことで、とても勉強になりました。

下船後は、それを生かそうと、いろいろ考えて直し中です。お客様にももっと楽しんでいただきたいし、わたし自身、もっと芸を完成したい気持ちが強い。また、慰問でも、船の上でも、80歳、90歳になる人生の先輩たちにたくさんお会いしました。これがみなさま、本当にお元気なんです。ご夫婦もいらっしゃればお一人の方もいて、いろんな生き方を見ることができ、非常に参考になりましたね。自分はそういう先輩たちの中では、まだ中ぐらいというか、まだまだまだまだ先があるんだと。元気でいなければと思います」

【関連】山田邦子、レギュラー17本からバッシングの時期へ…「女性の先輩芸能人に”死ね”と言われました」