マイナーの試合で退場となっていた

MLB機構は19日（日本時間20日）、マリナーズのビクター・ロブレス外野手に10試合の出場停止と、金額非公開の罰金処分を課したと発表した。

マリナーズ傘下3Aタコマでリハビリ出場していたロブレスは17日（同18日）、アスレチック傘下3Aラスべガス戦で、胸元付近の一球に激高。投手に向かってバットを投げつけ、乱闘寸前の騒ぎとなっていた。

28歳のロブレスは2017年から3年連続でナショナルズの有望株ランキングで1位。MLB全体でも屈指の有望株だった。2019年には中堅のレギュラーとして155試合で打率.255、17本塁打を記録した。2024年にはDFA（事実上の戦力外）となり、マリナーズに加入していた。

今季は左肩の脱臼で4月7日（同8日）に10日間の故障者リスト（IL）入り。23日（同24日）には60日間に以降された。8月12日（同13日）からは3Aタコマでメジャー復帰へ試合に出場していた。

12日（同13日）からラスベガスとの試合が続いていたが、復帰初戦で2死球、13日（同14日）の試合でも死球を受けていた。その後は打席でホームベースから大きく外れた位置で構える場面もあった。18日（同19日）の試合ではそのイライラが爆発したか、投手にバットを投げつけて退場となっていた。

出場停止はアクティブロースターに復帰してから適用される予定。ロブレスは不服として控訴している。（Full-Count編集部）