【gamescom Opening Night Live 2025】 8月20日2時30分～ 配信開始

配信番組「gamescom Opening Night Live 2025」にて、NCSOFTによる2タイトルのトレーラーが発表された。

「CINDER CITY」は、BIG FIRE GAMESが開発中のMMOタクティカルシューター。「gamescom 2025」で公開されたトレーラーでは襲いかかるクリーチャーを排除するシーンのほか、マルチプレイの様子が公開された。

「Time Takers」はMistil Gamesが開発中のサードパーソンシューター。さまざまな時空のキャラクターが集結し、バトルを繰り広げる様子がお披露目となった。こちらはウィッシュリスト登録を受付中で、プレイテストが近日中に行なわれる。

【CINDER CITY】【Time Takers】【gamescom ONL 2025 Official Livestream: Call of Duty, Resident Evil, Fallout (LIVE NOW!)】