絶対に逃れられない“死の連鎖”再び シリーズ最新作『ファイナル・デッドブラッド』10.22配信＆発売
ホラー映画『ファイナル・デスティネーション』シリーズの最新作『ファイナル・デッドブラッド』のデジタル販売とデジタルレンタルが、10⽉22⽇より開始されることが決まった。また同⽇、ハピネット・メディアマーケティングよりブルーレイ＋DVDセットが発売され、DVDレンタルもスタートする。
【動画】シリーズファン待望の日本上陸！ 『ファイナル・デッドブラッド』予告編
本作は、予知夢によって⼤事故を回避した若者たちが、逃れられない“死の連鎖”に巻き込まれていくホラーシリーズの第6弾。シリーズ1作目の全⽶公開から25周年を迎え、前作『ファイナル・デッドブリッジ』（2011）以来14年ぶりの新作となる。⽇本では劇場未公開。
⾃分や家族が次々と悲惨な死を遂げる悪夢に何度も苦しめられる⼤学⽣ステファニーが、その悪夢が“ただの夢”ではないと気づき、避けられない運命から愛する家族を救うために奮闘。また、ストーリーの舞台となるのは、現在に加え、シリーズ初となる1960年代も舞台に過去と現在が交錯する中、50年以上も語られてこなかった不条理な“死の連鎖”がどのように始まったのか原点に迫っていく様が描かれる。
主要キャストには、ステファニー役のケイトリン・サンタ・フアナやチャーリー役のテオ・ブリオネスらのほか、同シリーズを通して⽣存者に助⾔を与えてきた“謎の男”ウィリアム・ジョン・ブラッドワース役で知られる故トニー・トッドも出演。監督は『FREAKS フリークス 能⼒者たち』のアダム・スタインとザック・リポフスキー、プロデューサーには『スパイダーマン』シリーズのジョン・ワッツが名を連ねている。
全⽶では5⽉16⽇から公開されるとシリーズ史上最⾼のスタートを切り、公開3⽇間の⽶オープニング興収で第1位を獲得。さらに、本作のヒットを受け、製作陣が続投するシリーズ第7弾の製作も進⾏中であることが発表された。
映画『ファイナル・デッドブラッド』は、10⽉22⽇よりデジタル販売、デジタルレンタル、ブルーレイ＋DVDセット販売、DVDレンタル開始。
