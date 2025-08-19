【カイロ＝田尾茂樹】シリア国営通信によると、暫定政権の行方不明者調査委員会は１８日、父子２代のアサド政権による統治が始まった１９７０年以降、シリアで行方不明となっている人が１２万〜３０万人に上るとの推計を明らかにした。

暫定政権は、旧政権の残虐行為を明らかにすることで国民の支持を得る狙いとみられる。

ムハンマド・ジャルキ委員長が国営通信に述べた。シリアでは、独裁政権を批判して拘束され、刑務所や収容施設に送られたり、内戦下で戦闘に加わったりして行方不明となっている人が多数おり、暫定政権は今年５月に委員会を設置し、調査を進めている。

ジャルキ氏は調査対象について、昨年１２月に大統領の座を追われたバッシャール・アサド氏の父ハフェズ氏がクーデターで実権を握った１９７０年から現在までに設定していると説明した。記録不備などのため、行方不明者は３０万人より「ずっと多い可能性もある」と述べた。

行方不明者が埋められている可能性がある集団埋葬地６３か所を確認したほか、場所が不明確な埋葬地の情報が多数寄せられていることも明かした。ジャルキ氏は「すべての行方不明者の消息をつきとめ、正義と家族の救済を実現する」と語った。