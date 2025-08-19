アルゼンチン代表が南米予選最終章へ！ メッシら候補メンバー31名発表…2名が初招集
アルゼンチンサッカー協会（AFA）は18日、9月に控えたFIFAワールドカップ26南米予選に臨むアルゼンチン代表の候補メンバー31名を発表した。
FIFAワールドカップ26南米予選第16節終了時点で、アルゼンチン代表は11勝2分3敗を記録し、勝ち点「35」を獲得。2位のエクアドル代表に勝ち点差「10」をつけており、既に南米予選を首位で終えることを決めている。
3月シリーズの結果を受けて、アルゼンチン代表は既にワールドカップの出場権は手にしているが、9月シリーズは今回の南米予選における締め括りの2試合。9月4日にホームでベネズエラ代表と、10日に敵地でエクアドル代表と対戦予定で、勝って“有終の美”を飾りたい。
そんな2試合に向けて、リオネル・スカローニ監督が選出した31名の候補メンバーが発表された。FWリオネル・メッシ、FWラウタロ・マルティネス、MFアレクシス・マック・アリスター、DFクリスティアン・ロメロ、GKエミリアーノ・マルティネスといった主軸が順当に招集。加えて、将来の“アルビセレステ”を担うDFフリオ・ソレール、MFニコラス・パス、MFクラウディオ・エチェベリ、MFフランコ・マスタントゥオーノらも選ばれ、MFバレンティン・カルボーニは、2024年夏に開催されたコパ・アメリカ以来、およそ1年ぶりの選出となった。
加えて、今回は候補メンバーではあるものの、2名が初招集となっている。2年前の夏にボカ・ジュニオルスからポルトへ完全移籍し、不動のボランチとして活躍を続けるMFアラン・バレラ、2025年に入ってからパルメイラスで15ゴールを挙げるなど、ブラジルの地で得点を量産するFWホセ・マヌエル・ロペスがリストに入った。
一方で、6月10日に行われた前節コロンビア戦（1−1）でレッドカードを受け、2試合の出場停止が確定しているMFエンソ・フェルナンデスは招集されず。他にも、去就が不透明なFWアレハンドロ・ガルナチョ、ストラスブールで好調を維持するDFバレンティン・バルコ、昨季終盤はローマでベンチを温める機会が増えたFWパウロ・ディバラらがメンバー外となった。
AFAが発表した候補メンバー31名は下記の通り。
▼GK
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）
ワルテル・ベニテス（クリスタル・パレス／イングランド）
ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）
▼DF
クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）
ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）
レオナルド・バレルディ（マルセイユ／フランス）
フアン・フォイス（ビジャレアル／スペイン）
ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）
マルコス・アクーニャ（リーベル・プレート）
フリオ・ソレール（ボーンマス／イングランド）
ファクンド・メディーナ（マルセイユ／フランス）
▼MF
アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）
エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）
アラン・バレラ（ポルト／ポルトガル）※初招集
レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニオルス）
ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ニコラス・パス（コモ／イタリア）
ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ合衆国）
ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス／スペイン）
クラウディオ・エチェベリ（マンチェスター・シティ／イングランド）
フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリード／スペイン）
バレンティン・カルボーニ（ジェノア／イタリア）
▼FW
ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
アンヘル・コレア（UANLティグレス／メキシコ）
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ニコラス・ゴンサレス（ユヴェントス／イタリア）
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ合衆国）
ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）
ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス／ブラジル）※初招集
▼チリvsアルゼンチン
▼アルゼンチンvsコロンビア
