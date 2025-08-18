こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

外付けHDDと比べて転送速度が早いポータブル外付けSSD。データのバックアップや移行を行う際に便利で持ち運びしやすいアイテムですよね。

しかし、たくさんのメーカーからさまざまな種類のポータブル外付けSSDが販売されているので、どれを購入したらいいか迷っている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、最大1,050MB/秒の驚異的な読み取りおよび書き込み速度を実現し、大容量データをスムーズに扱える、Silicon Power（シリコンパワー）のポータブル外付けSSDをご紹介します。

シリコンパワー PX10 4TB USB -C 3.2 Gen 2 最大読出速度1,050MB/秒 ポータブル外付けSSD iPhone 15 Pro/Pro Max/Mac/PS5/ Xbox Series X対応 ピンク SP040TBPSDPX10CP 34,280円 Amazonで購入する PR PR 43,984円 楽天で購入する PR PR 49,800円 Yahoo! ショッピング で購入する

最大1,050 MB/秒と最高クラスのデータ転送速度を実現

Silicon Power（シリコンパワー）の「PX10 4TB」は、USB 3.2 Gen 2 PCIe NVMeテクノロジーにより、最大1,050 MB/秒の驚異的な読み取りと書き込み速度を実現したポータブル外付けSSDです。

理論上は、パソコンに10GBの4K UHDビデオデータを移動する際にかかる時間はわずか10秒！大容量データをスムーズに扱えるんです。

「PX10 4TB」は、シリコンパワー社がこれまで製造した中で最も軽量で薄型の外付けSSD。4TBという大容量ながら、厚さは10.3mm、重さはたったの33g！カバンに入れても重さを感じないポケットサイズのコンパクトさと放熱性を実現しています。

頑丈なアルミニウムシャーシで覆われており、衝撃から大切なデータを保護してくれるのも◎。アメリカ国防総省が定めたMIL-STD認定も取得し、酷暑や極寒のような過酷な環境でも問題なく使用できます。

幅広いデバイスと互換性あり。お気に入りのゲームや高品質ビデオ録画も楽しめる

「PX10 4TB」は、Windows、Mac、iPhone、iPad、Chromebook、Android、Linux、PS5、Xbox Series X など幅広いデバイスと互換性があります。

また、iPhone 15 Pro、Pro MaxのProResの高解像度撮影データも転送OK。動画編集やバックアップにも最適です。

Silicon Powerの「PX10 4TB」に同梱されているUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、最大10Gbpsの高速データ転送に対応し、60WPD高速充電に対応しているため、SSD以外の利用シーンで使いやすいのも嬉しいポイント。

ポータブル外付けSSDの購入を検討しているなら、3年限定保証つきで安心して使える「PX10 4TB」をぜひチェックしてみてください！

シリコンパワー PX10 4TB USB -C 3.2 Gen 2 最大読出速度1,050MB/秒 ポータブル外付けSSD iPhone 15 Pro/Pro Max/Mac/PS5/ Xbox Series X対応 ピンク SP040TBPSDPX10CP 34,280円 Amazonで購入する PR PR 43,984円 楽天で購入する PR PR 49,800円 Yahoo! ショッピング で購入する

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Image:Amazon.co.jp