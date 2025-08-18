浦和FW小森が名古屋戦で先制弾

J1浦和レッズのFW小森飛絢は8月16日のJ1第26節名古屋グランパス戦の前半7分に先制点をマークし、2-1の勝利に貢献した。

前半途中で無念の負傷交代となったが、公式戦3試合連続得点と抜群の決定力を発揮している。

立ち上がりの7分だった。中央でFWマテウス・サヴィオからのパスを受けた小森はペナルティーエリアの外から迷わずに左足でシュートを狙った。ボールはDF三國ケネディエブスに当たりコースが変わり、ゴールへ吸い込まれた。

小森は6月にJ2ジェフユナイテッド市原・千葉から完全移籍。すぐにチームにフィットした。7月19日のFC東京戦（2-3）から天皇杯も含めた直近の公式戦6試合で5得点とハイペースでゴールを重ねている。

Jリーグ公式Xが「浦和の新エースがまた決めた！」とハイライト動画を公開すると、これに対して「ヒーローが覚醒してる」「Jリーグレベルだと無双」「また決めてる！」「乗ってきた」「まじでヒーロー」「早くも浦和のエースになってるのエグすぎる」と称賛のコメントが多く寄せられていた。

なお、小森は相手選手との接触の後で前半28分に負傷交代となった。浦和の頼れる得点源となっているだけに、戦線離脱にならないことを願うばかりだ。（FOOTBALL ZONE編集部）