¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï16Æü¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè1Àá¤Ç¥Õ¥é¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏMF¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬PK¤«¤éÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬PK¥¥Ã¥«¡¼¤ÎÁª¹Í¤À¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÏFW¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤¬¥á¥¤¥ó¥¥Ã¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòµ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¥Ú¥É¥í¤¬ºÇÂ¿5ËÜ¤ò½³¤Ã¤Æ5ËÜ¤È¤â·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥É¥í¤ÏPK¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤ÏFW¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬1ËÜ¡¢¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬1ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥É¥í¤¬È´¤±¤¿¤³¤È¤ÇÀäÂÐ¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÅý·×Åª¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤¡£PK¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÎÉ¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¿ôÌ¾¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¿·¤·¤¤¥¥Ã¥«¡¼¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»þ´Ö¤ÏÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥³¡¼¥Á¤â½¢¤¤¤¿¤·¡¢»ä¤ÏÈà¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¡Ê¥Õ¥é¥àÀï¡Ë¤ËPK¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Í¡£¤½¤³¤Ç¿·¤·¤¤¥¥Ã¥«¡¼¤¬Ã¯¤«Ê¬¤«¤ë¤è¡×
¤Ò¤È¤Þ¤ºº£²ó¤Ï¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬º£¸å¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÃ¯¤«ÊÌ¤ÎÁª¼ê¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤Ê¤é¤ÐFW»°ãø·°¤â¤½¤Î1¿Í¤À¤¬¡¢º£¸å¥¥Ã¥«¡¼¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£