お盆の時期になると、テレビで“お仏壇のはせがわ（「株式会社はせがわ」）”のCMをよく見かけるようになる。夏の風物詩ともいえるそのCMで、「おててのシワとシワを合わせて、な〜む〜」と言いながら両手を合わせる女の子は、同会社のイメージキャラクターである“しあわせ少女”だ。

現在放送中のCMに出演しているのは3代目で、1995〜2002年まで放送されていた2代目を演じていたのが、松井（現・池田）たばささん（35）だ。現在、福岡県大牟田市で暮らすたばささんに会い、CMに起用された経緯などを聞いた【前後編の前編】。

「オーディションを受けて、起用されました。5歳だったので、オーディションのときのことや撮影のときのことはまったく覚えていないんです。親からは朝から遅い時間までカンヅメ状態で、撮影は丸1日かかったと聞いています。1度、当時のビデオを見せてもらったことがあるんですけど、会社の方たちがたくさん遊んでくれて楽しそうに撮影していましたね」

オーディションは書類審査の後、まずはせがわ本社のある福岡、そして東京で行われたという。

「私は準グランプリだったそうです。ただ、東京の後、本社のある福岡でもう1度、グランプリと準グランプリの合計3人が呼ばれてカメラテストをしたら、カメラを向けられても平気だった私が最終的に起用されたんだそうです。

なぜそんなふうにカメラ慣れしていたのか？ 自分でもよくわかりません。とくに、よく写真を撮る家とかではなかったですし、私は事務所に所属する子役でもなかったので」

当時5歳の女の子だったたばささんは、カメラを向けられている意味もわからず、「な〜む〜」と言っていたようだ。

「『な〜む〜』ってどういう意味なんでしょうね。今もちゃんとわかっていません（笑）。実家の宗教は神道じゃないかな……。なので、実は実家に仏壇はないんです。両親は当時、大牟田で魚屋を営んでいて、挨拶など『することは、ちゃんとしなさい』と厳しく躾けられましたが、特に信仰心が篤いタイプではなくって。

オーディションを受けたのは、母が夜中に“お仏壇のはせがわ”のテレビCMの最後に“2代目しあわせ少女募集”の告知が流れるのを見て、家族にも誰にも知らせずに応募したんだそうです。『撮影で東京に行けばディズニーランドに行ける！』と思って（笑）」

テレビでよく見るCMのほかに映像は何パターンか撮影されており、さらに「株式会社はせがわ」のカレンダー用の撮影も年1回行われた。そのため、たばささんは少なくとも年1回は、東京に出向いていたという。

「撮影後に家族でディズニーランドに行くのがいつものパターンだったので、『撮影が終わったらディズニーに行ける！』と思ってがんばっていました（笑）。私はスプラッシュマウンテンが大好きで、何度も乗ってはしゃいでいましたね」

最初はCM出演に大反対していた母方の祖父も、準グランプリになって東京へ戻ったときには一転、大よろこびしてくれて、たばささんも嬉しかった。しかし、地元で顔がよく知られて注目されることで、幼心にイヤだと感じることも多かったという。

「“仏壇”というあだ名を付けられて冷やかされたり、学校の廊下にみんなが書いた習字が張り出されると、私のだけが剥がされてしまったり。学校の人気者だった、というわけではないので、意地悪からなのかもしれません。兄の友だちに、私のことを知られるのもイヤでした」

“お仏壇のはせがわ”の仕事は、思春期にさしかかった12歳で卒業した。しかし、 “たばさ”という名前は珍しく、CM放送が終わった後も地元の人々の記憶に残った。

「“たばさ”という名前は、母が他人とかぶらない名前を、と考えてつけてくれたんです。思春期には『なんでオーディションなんて受けさせたの！』と反発したこともありました。『出演料はどうしたの！？』と突っかかったことも。母からは『ディズニーで金がかかっとるんたい！』と言い返されました。家族でオシャレしてディズニーに行ったときに、使っちゃったみたいですね（笑）」

高校は福岡市内にある高校の芸能コースに進んだ。いっそ都会へ出て、本気で芸能活動をする気になったのか、と思えば……。

「芸能コースに入れば芸能人に会えるかな、と友だちと2人で決めたんです（笑）。私は人見知りで引っ込み思案な性格なので、“お仏壇のはせがわ”以外の芸能活動をしたいとはまったく思いませんでした。学校の部活動にも熱心だったわけではなくて、中学1年のときにバレーボール部に所属しただけで、あとは帰宅部でした」

本当に“普通の女の子”だったというたばささん。以前は注目されることを嫌い、メディアの取材は一切受けてこなかった。しかし、年齢とともに気持ちに変化があり、数年前から求められればメディアに顔を出すようになった。その理由は子どものため。たばささんは結婚し、母親になっていたのだ。

取材／文／撮影 中野裕子（ジャーナリスト）