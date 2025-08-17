アスタリフト15周年♡ジェリー アクアリスタ記念イベント＆限定品

富士フイルムのエイジングケア※1ブランド「アスタリフト」が、ジェリー状先行美容液「ジェリー アクアリスタ」発売15周年を迎えます。2025年9月から全国6会場で、ブランド誕生の背景や独自技術を体感できるイベントを開催。限定キットの販売やプレゼントキャンペーンなど、感謝と特別感あふれる企画が満載です。美と科学が融合した“ハリ科学”の世界を、あなたも体験してみませんか♪

全国6会場で「ハリ科学」を体感

15周年イベント「Senses of Science ～体感する、ハリ科学～ by ASTALIFT」では、赤の世界観の中でブランドの誕生秘話や独自技術を紹介。

全会場で製品タッチアップや肌解析カウンセリング、フォトスポット体験、サンプリングを実施します。

さらに東京ミッドタウン 六本木会場では、美容家やヘア＆メイクアップアーティストによるエイジングケア※1のトークイベントも開催。

日程・会場

9/5～9/7 東京（六本木）

9/13～9/14 東京（新宿）

10/11～10/12 岡山

10/25～10/26 愛知

11/1～11/2 大阪

11/8～11/9 埼玉

佐田真由美プロデュース♡ツヤ肌へ導く限定ミスト＆マルチバーム

15周年記念限定キットと価格

アスタリフト ジェリー 15th アニバーサリーキット

価格：13,200円（税込）

内容：アスタリフト ジェリー 60g＋7g＋ポーチ

アスタリフト ホワイト ジェリー 15th アニバーサリーキット

価格：14,300円（税込）

内容：ホワイト ジェリー アクアリスタ 60g＋7g＋ポーチ

アスタリフト ジェリー 15th ハリ/うるおいお試しセット

価格：5,500円（税込）

内容：ジェリー7g、化粧水14mL、クリーム7g、美容液5mL、UV4g、今治タオル2枚）

アスタリフト ジェリー 15th 美白/UVお試しセット

価格：5,700円（税込）

内容：ホワイトジェリー7g、美白化粧水14mL、美白クリーム7g、美容液5mL、UV4g、今治タオル2枚

いずれも数量限定で、自社通販や直営店、バラエティショップなどで販売されます。

SNSキャンペーンで豪華ギフト

公式XまたはInstagramをフォローし、対象投稿へのアクションで応募可能。抽選で合計30名に「ホワイト ジェリー アクアリスタ 15th アニバーサリーキット」が当たります。

応募期間は2025年8月5日～8月29日。美容好きには見逃せないチャンスです♡

※1 年齢に応じたケア。

15年の感謝と未来へのハリをあなたに

アスタリフトは15年間、科学の力で女性の美しさを支えてきました。今回の15周年イベントや限定品には、その歩みと感謝の想いが込められています。

会場での体験や記念キットで、あなたの肌にもハリとうるおいをプラス。未来の美しさを育む第一歩を、この秋から始めてみませんか。