阪神の岡田彰布オーナー付き顧問（67）が16日放送のMBSテレビ「せやねん」（土曜前9・25）に生出演。今季、最もチームの勝利に貢献していると考える選手の名を挙げた。

番組内で「今シーズン岡田さんが褒めたい選手は?」の話題が出ると「いや、褒めたいいうかね、佐藤とか去年より数字がいい選手はいるんですけど」と前置きした上で「やっぱり、キャッチャー坂本」と断言。阪神のチーム防御率は前日15日の試合を終えた時点で12球団トップの2.09。「09になったんですか。これは凄いですよ。先発で1回から9回の数字ですから。これは凄いですよね」と「凄い」を連発した。

自身の監督時代を振り返り「基本的にね、球の力のあるね、ピッチャーは梅野で行こうと。で、コントロールのピッチャーは坂本で行こうと思って、村上と大竹はもうね、坂本専属でいったんです。スタートはね」と言う。「でもその2人が、こう勝っていったからね、やっぱり坂本もすごく自信つけたと僕は思うんですよね」と分析する。

扇の要として、12球団トップの投手陣をリードする今季について「いや、これはね、やっぱ余裕というか。今まではね、気を遣ってもらうとかそういうね、ちょっとこう遠慮があったかも分からないけど、でも今はね、やっぱりもう“出るんだ”と。坂本が正キャッチャーですね」と評価。「やっぱり黒子に徹してますよね。ピッチャーのいいとこを引き出そうという、そういうその姿がやっぱりね、目に見えるもん」と賛辞は止まらなかった。