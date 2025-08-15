一人旅やソロキャンプ動画で人気の女性YouTuber・miiが2025年8月10 日、公式YouTubeチャンネル「miiの休み時間」で、長野県の野沢温泉で旅館での食事や外湯巡りを楽しむ動画を公開した。

miiは、フットワーク軽く様々な場所へ一人でキャンプや旅に出掛け、その様子をかわいらしい声のナレーション付き動画で紹介する女性YouTuber。最近では、ネットで見つけた各エリア·観光地における最安の宿を巡る旅企画を頻繁に行っている。

「【1泊7300円】野沢温泉最安宿 13ヶ所無料で入れる温泉がヤバすぎた…」と題した動画では、長野県の野沢温泉村にある1泊7300円の格安旅館に宿泊。到着するなり「すぐシャワー入る」と、日中に動き回って汗にまみれた身体を浴室で洗い流すmii。ほどなくして夕飯の時間になり、白いノースリーブのワンピース姿で食堂へ向かった。

この日のメニューは、イワナの塩焼きや馬刺し、北信州産みゆきポークの鍋の煮込み、てんぷら、ニラのポン酢和えなど。パクパクと美味しそうに食べ進め、「ここの宿、とにかく味が繊細で優しくて。何食べても『うまっ！』ってなるやつ」とナレーションで感想を述べ、「最安宿、色々行ってきましたが、その中でも一番ご飯が美味しい宿はここです」と断言した。食事と共にいただくのは、奥信濃の地酒「北光正宗」。おちょこで飲む度に「ぷはぁ」と幸せそうな溜息を洩らし、あっという間に徳利を空にしていた。

食後、まだまだ飲み足りないmiiは、近隣散策がてらにお酒の買い出しへ。戻ってくると早速、善光寺浪漫ビールのプルタブを開け、カメラに向かって「乾杯！」。飲み口に唇を当てて天を仰き「ぷはぁ。美味しい！」とつぶやいた。その後、改めてお風呂に入り、浴衣に着替えてからも飲み食いは止まらない。「ちょっともう9時だけど。いただいちゃおうっと」といい、客室に置いてあった饅頭をパクッと食べ、飲むヨーグルトをゴクゴク飲み干してからようやく就寝した。

翌日、早朝に目覚めると、miiはふらっと外出してそぞろ歩き。野沢温泉には無料で入れる「外湯」と呼ばれる共同浴場が13カ所点在している。そこをいくつか巡ろうという算段だ。しかし、一カ所入浴しただけで断念。その理由は「何個も温泉を巡ると本当に汗が噴き出て止まらないので、私は一個で終えました」とのこと。そして「改めて（温泉に）入ってみて思ったけど、50度近い温泉を13個巡るには真冬の寒い時じゃないと身体が持たないかもしれません」とした上で「いつか巡りたいのでまた来なければ」とリベンジを誓った。

本動画に対し、コメント欄には「今回のお宿も、昭和の地方温泉独特の雰囲気漂う感じが良きです」「この宿のコスパ最強でしたね！」「外湯巡りも楽しそう」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）