¡Ö¥¿¥á¤ÆÈô¤Ð¤¹¡×½÷»Ò¥×¥í¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò²òÀâ¡ªÄ¶Àä»þ´Öº¹¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤Ï¡©

º£·î¤ÏÃË»Ò´éÉé¤±¤Î¡Ö¥¿¥á¤ÆÈô¤Ð¤¹¡×¥¿¥¤¥×¤Î£³Áª¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¶¯¿Ù¤ÊÂÎ´´ÎÏ¤Î¤Ê¤»¤ëÄ¶Àä»þ´Öº¹¥¹¥¤¥ó¥°
¿À¥ï¥¶Point
¸Å²È¥×¥íÆ±ÍÍ¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤ÎÆ§¤ßÂØ¤¨¤¬¾å¼ê¤À¤¬¡¢¹ÓÌÚ¥×¥í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤½¤Î¥¹¥Ôー¥É¡£¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëº¸Â¤Ë°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤Ë¹üÈ×¤¬³«¤¡¢¾åÈ¾¿È¤È¤ÎÇ±Å¾º¹¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¢¥É¥ì¥¹～¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥×¤È¥¹¥¿¥ó¥¹Ãæ±û´ó¤ê¤Î¥Üー¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£µå¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±¦Êý¸þ¤ØÂÇ¤Á½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥Üー¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Çº¸¤Ø¤Î¥ß¥¹¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¸Ô´ØÀá¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤ÎÇ±Å¾º¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë±¦¸Ô´ØÀáÉÕ¶á¤Î¥º¥Ü¥ó¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×
±¦¸Ô´ØÀá¤Î¥·¥ï¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤µ¤é¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¿¼¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ª¤Î¸þ¤¤Ï¹üÈ×¤Î¸þ¤¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÇ±Å¾º¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¤³¤³¤«¤é¤Í¤¸¤ì¤ë¡Ö¤æ¤È¤ê¡×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç²¼È¾¿È¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°¤¤È¤Î»þ´Öº¹¡Ê¥º¥ì¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Í¤¸¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥§ー¥¹ÌÌ¤Ï¶õ¤ò»Ø¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥ã¥Ã¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
ÀÚ¤êÊÖ¤·～¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
²¼È¾¿È¤¬Âç¤¤¯Àè¹Ô¤·¡¢¸ª¤ò»Ä¤·¤ÆÂç¤¤ÊÇ±Å¾º¹¤òÀ¸¤ß¤Ê¤¬¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¥Ø¥½¤¬´°Á´¤ËÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤Ê¤¬¤é¡¢º¸¸ª¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤âÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤½¤Î¾Úµò¤Ç¤¹¡£ÏÓ¤È¥·¥ã¥Õ¥È¤¬ºî¤ë³ÑÅÙ¤¬¤«¤Ê¤ê±Ô³Ñ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼ê¼ó¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥Ã¥¯¤Î³ÑÅÙ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤¬ÇØÃæÂ¦¤ØÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Î³ÑÅÙ¤¬±Ô³Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¥¹¥È¥í¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥×¤Ê¤Î¤ÇÁêÀ¤Ï¥°¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥©¥íー¥¹¥ëー～¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤«¤±¡¢±¦¥Ò¥¸¤¬ÂÎ¤Ë¤Ä¤¯¤¯¤é¤¤¶á¤¯¤òÄÌ¤ë¡£¤½¤·¤Æ±¦¼ê¤Èº¸¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥§ー¥¹ÌÌ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°Ä¹¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Áª¼êÁ´°÷¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÁ°¸å¤Ç±¦¥Ò¥¸¤ò¶Ê¤²¤ÆÂÎ¤Î¶á¤¯¤Ë¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¹Æ°¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò¥Üー¥ë¤ËÆÏ¤«¤»¤ë¤¿¤áÂ¦¶þ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ÓÌÚ¥×¥í¤Î¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î½ÀÆðÀ¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢Ãæ¹âÇ¯¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¿¤Á¤ÏÌµÍý¤Ë¥Þ¥Í¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¶¯¤¤ÂÎ´´¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë»þ´Öº¹¥¹¥¤¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¤Î¹ÓÌÚÁª¼ê¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ÓÌÚÍ¥Æà
¡ü¤¢¤é¤¡¦¤æ¤¦¤Ê¡¿2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£156cm¡£º£µ¨¤ÎQT¥é¥ó¥¥ó¥°37°Ì¤ÇÁ°È¾Àï¤Ë¤Ï¤Û¤Ü½Ð¾ì²ÄÇ½¡£Sky½êÂ°¡£
²òÀâ¡á¥¢¥Ã¥ー±Ê°æ
¡ü¤Ê¤¬¤¤¡¦¤¢¤¤Õ¤ß¡Ê±Ê°æ¸¦»Ë¡Ë¡¿1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¡È¥¢¥Ã¥ー¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥³ー¥Á¡£¿ÍÂÎ²òË¶³Ø¤äÊªÍý³Ø¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¼Ì¿¿¡á¾®ÎÓ»Ê
»£±Æ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡áV¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSMBC¥ì¥Ç¥£¥¹¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È