「バイレード（BYREDO）」が、 ブラジル ・リオの精神とリズムに着想を得た新作フレ グラン ス「 アルト アストラ ル オードパルファン」（50mL 2万8050円、100mL 3万9930円）を8月14日に発売する。直営店および公式オンラインストアで取り扱う。

新作は、ポルトガル語の高揚感を意味する言葉「ALTO ASTRAL」にインスピレーションを得て、ブラジルの情緒的な風景にオマージュを捧げた。夕暮れ時のサンバ、浜辺を吹き抜ける風、リオの街路を走り抜けるバイクの活気など、文化的楽観主義の輝きをフレグランスに閉じ込め、ブラジルの色彩、リズム、熱気といった独特なムードを表現した。

香りは、これまでさまざまなバイレード製品を手がけてきた、調香師ジェローム・エピネット（Jérome Epinette）が担当。清潔感と温もり、軽やかさと誘惑性が絶妙に調和し、深く記憶に残る香調に仕上げた。アルデヒドとココナッツの軽やかでクリーミーな香りで幕を開け、ジャスミンペタル、インセンス、ミルキームスクが温もりのあるやわらかさをもたらした後、サンダルウッド、カシミアウッド、ソルティアンバーが織りなす深みのある余韻で締めくくる。

キャンペーンビジュアルは、「ダンス」「ビーチ」「ストリート」という3つのシーンで展開。リオ出身の写真家ラファエル・モウラ（Rafael Moura）がポートレートとしてブラジルの日常を切り取り、自身の経験と視点を、土地と人との調和や感情の瞬間を物語へと昇華した。サンバアーティストのドゥダ・アルメイダ（Duda Almeida）、モデルのエミリー・ヌネス（Emilly Nunes）、そして現地のバイククルーたちが、エネルギーとリアリティに満ちた姿を見せる。

また、ブラジル人監督のブレノ・モレイラ（Breno Moreir）が撮影した映像作品は、リオの空気感と感情の奥行きを、力強くシネマティックな映像美で描き出し、高揚感を称えるスピリットを体現した。

