Electronic Arsは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用FPS「Battlefield 6（バトルフィールド6）」のオープンベータウィークエンド2を本日8月14日17時より開催する。期間は8月18日17時まで。

10月11日に発売を控える「バトルフィールド」シリーズ最新作の「バトルフィールド6」。発売を前に複数のマップやモードを体験できるオープンベータが順次行なわれており、本日8月14日17時より4日間にわたって「ウィークエンド2」が開催される。

オープンベータはPS5/Xbox Series X|S/PC（Steam・Epic Games Store・EA App）にてプレイ可能。PC版の動作環境も公開されており、TPM2.0やUEFIセキュアブート、HVCI、VBSといったセキュリティ関連の機能が必須となっているため、注意が必要となる。

【Battlefield 6 Open Beta Trailer】

PC版の動作環境

