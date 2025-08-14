二階堂ふみ＆カズレーザー　“電撃発表”のウラに愛の巣「億ション」と『VIVANT』との関係

事務所に報告したのは８月に入ってから

女優の二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ『メイプル超合金』カズレーザー（41）が８月10日、結婚を電撃発表した。

2人は連名でＸに文書を掲載し

〈如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突した時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います〉

と報告。直筆で

〈4649（ヨロシク）！〉

と書き添えた。

「婚姻届を提出したのは、ごく最近。カズさんも事務所に報告したのは８月に入ってからで、極秘裏に結婚発表を調整してきた。まさに“寝耳に水”だったようで、双方の事務所もスポンサーやレギュラー番組への報告などで、てんやわんやでしたね」（芸能プロ関係者）

マスコミも完全ノーマーク。女優と芸人という組み合わせでは、’19年の女優・蒼井優（39）と『南海キャンディーズ』山里亮太（48）の結婚を彷彿とさせる。舞台裏を知るスポーツ紙芸能担当記者によれば、

「蒼井さんと山里さんの結婚も驚いたが、よくよく調べていくと、性格も合っているし、結ばれるべくして結ばれたカップルだった。今回もそう。一見、異色に見えるが、お互いの個性、価値観が合致した理想の夫婦だと思う」

と話す。

猛アプローチしたのは二階堂のほうだった。

’16年９月に日本テレビ系『火曜サプライズ』で、好きな男性のタイプを『カズレーザー』と公言。その理由について「顔がかっこいい」と語っていた。初対面は’17年４月の『DASHでイッテQ！ 行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組No.1決定戦 2017春』（日本テレビ系）。二階堂は

「カズ様とお会いしたかったんです」

と公開告白し、カズレーザーから

「このあと、ご飯行きましょうよ」

と誘われ、赤面していた。’19年２月にフジテレビ系『VS嵐』で共演した際も、再び二階堂が猛アタック。カズレーザーは

「まさかこんなきっかけで付き合えるとは思わなかった」

とジョークを飛ばしていたが、その後、本当に交際に発展していったとみられる。

すでに“愛の巣”も完成している。

’24年までに、二階堂は都内の一等地にあるハイグレード物件を購入。地元不動産関係者によると

「庭つきで３億円はくだらない」

という。

これから始まる『VIVANT』の長期海外ロケ

「彼女は動物愛護に取り組んでおり、飼っている保護犬や猫が自由に遊び回れるように……と広い物件を購入した。カズレーザーさんも犬猫好きで動物愛護に理解がある人。今夏には二階堂さんが出演するTBS系ドラマ『VIVANT』の撮影がスタートする。長期ロケで家を空けている間、彼が犬猫の面倒をみるのではないか」（前出・スポーツ紙記者）

『VIVANT』は来年７月クールのドラマで続編がスタート。同年12月には映画の公開も予定されている。

それだけに撮影も長期に及び、今年７月にはすでに都内などで撮影が開始されている。今後、海外での長期ロケが予定されており、来年春ごろまで続くというビッグプロジェクトだ。

といっても、一筋縄ではいかないのがこの夫婦。カズレーザーは長らく他の芸人仲間とひとつ屋根の下で生活している。結婚しても、芸人仲間との同居はやめる気はないそうで、二階堂の新居と“二拠点生活”になりそうだ。

「互いに『結婚＝同居』という価値観ではない。二階堂さんは独特な雰囲気を持つ女優さんで、役者の仕事が来た時は、マネジャーではなく、自身で企画書や台本に目を通し、受けるかどうか決める。一度オファーを受けたら、徹底的に作り込むタイプなので、仕事に集中したい時は一人でいたいタイプ。互いに優先するべきところは優先するという考え方なのでしょう。とはいえ、海外長期ロケの二階堂さんにとって、夫のカズさんがいることは大きな支えになるはず。そんなことを加味して、このタイミングでの発表になったのでしょう」（二階堂を知る映画関係者）

８月12日放送のニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』に出演したカズレーザーとルームシェアしているお笑いコンビ『三日月マンハッタン』の仲嶺巧は

「基本、家はまだこっちなんですけど、通いというか。住んではない、今のところは。カズが向こうに行くって感じです」

と“通い婚”を明かしていた。

「好みの顔」から入った恋愛模様だが、実際は価値観の深いところで結びついている二人。果たしてどんな家庭を築いていくのだろうか――。