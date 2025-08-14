¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î»þÂå¡Ê£±¡Ë ¡Ö²¶¤¬ÅÂ¤ò¤ä¤ë¡ª¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¤ÏÀè¤ËÆ¨¤²¤í¡×¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¿À¿ñ¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡¿Â¼¾å ÏÂùþ
ÅÂ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤Î¤¬ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à
¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¾õ¶·¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¸½Âå¤Î»þÂå¤³¤½¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥ê¡¼¥Õ¤¬1970Ç¯¤ËÄó¾§¤·¤¿¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤ºÁê¼ê¤ËÊô»Å¤·¡¢¤½¤Î¸åÁê¼ê¤òÆ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¼Â´¶¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÉô²¼¤ËÊô»Å¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï¾¯¤·¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¿À¿ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ø¶È¤Ç¤·¤¿¡£¹Ö»Õ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¶µ°é¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Æ¥£¥óÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£¥Ù¥Æ¥£¥óÀèÀ¸¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤¢¤ëÎ¦·³»Î´±³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¶µ°é¤òÃ´Åö¤·¡¢¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤ÎÃæ¤Ç¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢¤½¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¹Á¤òÎ¥¤ì¤ë¤È180Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀø¤êÂ³¤±¡¢´ÏÆâ¤Î¶¹¤µ¤È1ÉÃ¤¿¤ê¤È¤âÂÀÍÛ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¾èÁÈ°÷¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¾èÁÈ°÷¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¸ý²¼¼ê¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÏÓ¤Ã¤×¤·¤â¶¯¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
Àø¿å´Ï¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ë»ö¸Î¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î9³ä¤¬¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¨¥é¡¼¤Ç¡¢¸¶°ø¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÇÉÈ¶Áè¤¤¤ä¤¤¤¸¤á¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¶ÛµÞ»þ¤ËÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢¼«¤é°ìÈÖ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤²Õ½ê¤òÄ¾¤·¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥Ù¥Æ¥£¥óÀèÀ¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÆüËÜ¤ÎÀï¹ñÉð¾¤Î¤¢¤êÊý¤«¤é³Ø¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÆüËÜ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°Å¹æ²òÆÉ¤Ç¾ðÊóÀï¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢Å´¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Î°µÅÝÅª¤Ê»ñ¸»ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶ÉÃÏÀï¤Ç¤ÎÆüËÜ·³¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Æ¥£¥óÀèÀ¸¤Ï¡¢¸«½¬¤¦¤Ù¤¤ÏÆüËÜ¤ÎÁÈ¿¥ÏÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸»Î®¤ÏÉð»ÎÆ»¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÅÂ¡Ê¤·¤ó¤¬¤ê¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤·¤ó¤¬¤ê¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ó¤ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸åÈø¤ÇÀï¤¦Âç¾¤Ï¡ÖÅÂ¡Ê¤È¤Î¡Ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÂ¡Ê¤·¤ó¤¬¤ê¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¡×Éð¾¤Ï¡¢Àï¤¤Êý¤ò½ÏÃÎ¤·¡¢¤«¤ÄÅÙ¶»¤Î¤¢¤ë¼Ô¤·¤«Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÅÂ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂçÊÑÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÅÂ¤òÌ³¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦Éð»ÎÆ»Åª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤³¤½¤¬¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÅÚ¾í¤Ê¤Î¤À¤È¡¢»ä¤Ï¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àï¹ñ»þÂå¡¢Àï¤¤¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¤É¤ó¤ÊÉð¾¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÇÔÀï¤·¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÇ¸åÈø¤Ç¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅ¨¤ò¿©¤¤»ß¤á¡¢¼«¿Ø¤ò¼é¤ë¤Î¤¬¡ÖÅÂ¡×¤Ç¤¹¡£¶¯À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¤é¼ê¤òµó¤²¤ÆÅÂ¤ò¤³¤¾¤Ã¤ÆÁè¤¤¡¢¡Ö²¶¤¬ÅÂ¤ò¤ä¤ë¡£¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¤ÏÀè¤ËÆ¨¤²¤í¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¼Î¤Æ¿È¤Î³Ð¸ç¤ò¤µ¤»¤ë¡£Éð¾¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÅÂ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤³¤½¤¬ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢Êü¼ÍÇ½¤Î¶²ÉÝ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬²æÀè¤Ë¤ÈÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤ëÃæ¡¢¤È¤¢¤ë³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡¢¡Ö·¯¤¿¤Á¤ÏÀè¤Ëµ¢¤ì¡£»ä¤¬ºÇ¸å¤Ë¸°¤òÊÄ¤á¤ë¡×¤È¡¢½¾¶È°÷Á´°÷¤ò¼«¹ñ¤ËÀè¤Ëµ¢¤é¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸½Âå¤ÎÅÂ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÁ´°÷¤¬¡Ö¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò»ä¤¬¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ê¤òµó¤²¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È¡¢»ä¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸å¤í¤«¤é¤¤¤ÄÌð¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢ÅÂ¤ÎÌò¤òÃ¯¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Þ¤ë¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Ç¤âÉô½ð´Ö¤Ç·ö²Þ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ä¿®Íê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¡Ö¹¶¤á¡×¤ÎÀïÎ¬¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤³¤È¤Ïµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ê¤·¤Î¿´¶¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸å¤í¤«¤éÌð¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¾õÂÖ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´íµ¡¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÀÕÇ¤¤«¤éÆ¨¤ì¡¢Éô²¼¤Ë¸å»ÏËö¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾å»Ê¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¸å¤í¡ÊÅ¨¡Ë¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÁ°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÎÏ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢²æÀè¤Ë²Ð¤Î³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡×¤È³§¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×Åª¤Ê»×ÁÛ¤Î²¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï½À¤é¤«¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÎÏ¶¯¤¯¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤ÇÃ¯¤âÊÝ¿È¤ËÁö¤é¤º¡¢Ãç´Ö¤ò»Ù¤¨¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤Î¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤ÏÉ¬¤ºµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸å¤í¤ò¸þ¤«¤º¤ËÁ°¤À¤±¤ò¸þ¤¤¤Æ»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£