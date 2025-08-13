この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イヤホンヘッドホン専門店eイヤホンの公式YouTubeチャンネルで人気のPRスタッフ・ゆーでぃが、最新動画「【約2万円】木を使ったドライバーを搭載した有線イヤホン『WOODNOTE』をレビュー！3種類のノズル付きでサウンドの変化も楽しめる！！」を公開。今回は、TWISTURAから登場した有線イヤホン「WOODNOTE（ウッドノート）」のサウンドや使い心地について、独自の目線で詳しく語った。



冒頭でゆーでぃさんは「1本は持っておきたいっていうようなイヤホンかなと思います。夜、このイヤホンで音楽を聴きながらお酒飲みたいなって思いました」と、WOODNOTEの唯一無二の魅力を強調。約2万円という価格帯で、これまで6,000円台～1万円程度の低価格イヤホンで知られるTWISTURAの中では最上位モデルとなる本機に対し、「すごい温かみがあって、色っぽいサウンドなんですよ。なかなか他にはないようなサウンドになっているので、非常に魅力的な製品」とその音質に驚きを隠さなかった。



また、WOODNOTEの最大の特徴として「ダイヤフラムにカバノキを使った、木製振動板を採用している」点を解説。「木の楽器のような温かいサウンドや自然な音の広がりが魅力」と絶賛。さらに、「サウンドステージは音場も非常に広くて、音の余韻や響きも綺麗に表現されている」「解像度高いっていうのがこのイヤホンの一つの魅力」と評価した。



3種類の交換用ノズル（スタンダード・ボーカル・インストゥルメンタル）に関しても触れ、それぞれのサウンドの違いを丁寧にレビュー。「インストゥルメンタルは音の輪郭がくっきり、テンポの速い楽曲向き」「ボーカルはより響きやホール感が強く、しっとりと聴きたい時に最適」など、リスニングスタイルに合わせたカスタマイズが楽しめる点を紹介している。



「WOODNOTEは歌もの系や生楽器系の音と相性が良い」と解説。「音もやっぱり木を使ってるだけあって、結構個性的なサウンド。1本は持っておきたいイヤホン」と、その希少性もアピールした。



動画の締めでは「柔らかくて温かいサウンドが好きな方、1万円から2万円くらいでイヤホンを探している方、生楽器の音を楽しみたい方にはすごくおすすめ」とし、「ダイナミックドライバー1機でこんな音がするんだという面白さもある。ぜひ色んな人に聴いてほしい」と締めくくっている。WOODNOTEは、イヤホンファンにも“新しい感動”を与える1本となりそうだ。