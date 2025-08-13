男性が「好きな気持ちを抑えられない！」と告白を決意する瞬間９パターン
好きな人には、ぜひ向こうから告白して来てほしいもの。では、男性はどんな瞬間に告白を決意するのでしょうか。スゴレン男性読者へのアンケートを参考にした「男性が『もう告白せずにはいられない！』と気持ちを抑えられなくなる瞬間」をご紹介します。
【１】恋愛相談した友人に「すぐに告白した方がいい！」と背中を押されたとき
「冷静にアドバイスを受けたら、今しかないと思えた」（２０代男性）というように、客観的な分析に後押しされて告白を決意する男性もいるようです。気になる男性と共通の友人がいる場合は、根回しして協力してもらうといいでしょう。
【２】好きな女の子が、「◯◯君、彼女いないんだ！ やった！」と喜んでいるのを見たとき
「このリアクションを見たら、『イケる！』と思う」（２０代男性）というように、女の子の好意が明らかになったことを受けて告白を決意する男性もいるようです。ハッキリ「好き！」と本人に告げずに、それとなく耳に入るようにしておくと、男性が「自分から言おう」という気になるでしょう。
【３】仕事などが手に付かなくなるほど、好きな子のことを考えるようになったとき
「いろんなことが手に付かなくて生活できなくなるから（笑）」（２０代男性）という理由で告白を決意する男性もいるようです。「誰かに話すと楽になることってあるよね」などと伝えると、もはや告白しか選択肢がないことを実感してもらえるでしょう。
【４】手をつなぎたくてもつなげないなど、友達という関係性にもどかしさを感じたとき
「もっと近づきたいという思いが強くなって」（２０代男性）など、友達同士という関係に限界を感じて告白を決意する男性もいるようです。「私、彼氏とはベタベタしたいタイプなの」などと言えば、男性の「早く恋人関係になりたい」と思う気持ちをさらにかき立てられるでしょう。
【５】よく肩に手を触れてくるなど、スキンシップが増えてきたと感じたとき
「『もう、付き合っているのと一緒じゃん！』って思うから」（２０代男性）など、親しさを確信するあまり、告白を決意する男性もいるようです。自然にスキンシップを取りながら、「恋人みたいだねー」などと言えば、男性に「彼女も自分と同じ思いを抱いている」と思わせることができるのではないでしょうか。
【６】男友達が多いなど、ほかの男性に取られてしまう可能性を感じたとき
「先に告白されて、彼女がＯＫしたら終わりだから」（１０代男性）など、ライバルの脅威を感じたときに、告白を決意する男性もいるようです。「週末にＡ君に飲みに誘われてるんだけど…」など、ほかの男性からの誘いをほのめかすと、意中の男性のライバル心に火を付けられるのではないでしょうか。
【７】上目遣いにキュンとするなど、好きな人のしぐさに気持ちを抑えきれなくなったとき
「何気ないしぐさにキュンとするようになったら、もう限界」（２０代男性）という理由で告白を決意する男性もいるようです。男性の表情などからツボにはまるしぐさを分析し、１日に２回を限度に実践すると、「おっ」という表情でテンションを上げる姿を見られるかもしれません。
【８】仕事がとにかく順調なとき
「仕事が波に乗ると、男としての自信も湧いてくる」（２０代男性）など、頼れる男性としての自覚が、女の子に告白しようという気持ちを後押しすることもあるようです。「会社の中であなたの存在って、とても大きそうだね」などと頼りがいを認めてあげることで、男性の自信が深まり、告白へ意識が向くのではないでしょうか。
【９】１度デートした後、次のデートの誘いにも応じてくれたとき
「女の子って、気がない男性でも１度くらいはデートに応じると思う」（２０代男性）など、２度目の誘いにＯＫしてくれたら脈アリと感じて告白を決意する男性もいるようです。気になる男性とのデートの別れ際には、「次も誘ってね」と２度目をうながす一言を忘れないようにしましょう。
このほかの方法で男性を告白に導いた経験はありますか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
