中島健人が8月12日、自身のInstagramを更新。初めて坊主にした時の散髪動画を公開している。

中島は「アイドルが坊主にした日」というタイトルで、中島が中分けのヘアスタイルから坊主になっていくまで様子が収められている。「#人生で初めて坊主にした日 #ラーゲリより愛を込めて #4年間温めた動画 #新谷健雄 #実は撮ってた」と綴り、2022年12月に公開された二宮和也主演映画『ラーゲリより愛を込めて』の役作りで坊主にした際の動画であることを説明した。

「#いま編集大変だったけどどぞ #編集は僕がやってます」と中島自ら編集した動画では、映画主題歌のMrs. GREEN APPLEの「Soranji」にあわせて、中島の髪がハサミで丁寧に切られていく。最初は笑顔を見せるも、段々に真剣な眼差しとなっていき、坊主になった髪型に衣装の帽子を合わせて確認するほか、最後はクロスを外してカメラに向かって親指を立てる様子を見せている。

この貴重な秘蔵映像の公開にコメント欄には「ついに散髪動画が公開されてるー 凄い！！貴重！！感動」「どんな髪型も似合うね…仕上がった姿はもちろん、カット途中も美しいのよ…」など、当時を知るファンから多くの反響が寄せられた。

（文=本 手）