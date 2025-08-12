大谷翔平は古巣エンゼルス戦で豪快な本塁打を放った

【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間12日・アナハイム）

ドジャース・大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦で3戦連発となる42号を放った。エンゼルスタジアムで通算100号となる豪快弾。0-7の劣勢で実況が「チームは今日全般的に、気が抜けています」と言った矢先の一発となった。

0-7で迎えた8回1死、右腕アンダーソンの内角カットボールを完璧に捉えた。右翼スタンドへ飛び込む42号ソロ。3試合連発は今季4度目で通算12度目だ。打球速度100マイル（約160.9キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）、角度33度だった。

ドジャース放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」では、8回に入り実況のスティーブン・ネルソン氏が「チームは今日全般的に、気が抜けています」。さらに「エンゼルスは5月ドジャースタジアムでスイープ。今日勝てば去年にさかのぼって、ドジャース戦5連勝です」と元気のなさを伝えていた。

解説のエリック・キャロス氏も「この試合と他の4試合との違いはドジャースはそもそも一度も競ってもいないことです」と苦戦ぶりを解説していた。その矢先に大谷が豪快弾。ネルソン氏は「打球はライトへ。外野手が見送った。ショウへイ・オオタニのビッグA（エンゼルスタジアム）での通算100号。今年の42号。ドジャースあと6点差です」とレポートした。

さらに「ショウへイは最近25試合で12本目のHR。おうちで計算している方、これは162試合にすると78本のペースですよ」と大谷の直近のハイペースに驚愕していた。（Full-Count編集部）