¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¼ýÏ¿¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤ë¡Ö¤â¤¦¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¡ÚNHK¡ØMUSIC GIFT 2025¡Ù¡Û
Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤È½÷Í¥¤Î¸¶ ºÚÇµ²Ú¤¬¡¢8·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÁí¹ç¡ØMUSIC GIFT 2025 ～¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤í¤¦ ´õË¾¤Î²Î～¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Î¾¼Ô¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¼ýÏ¿¤Ç¡¢¸¶¤¬´¶¶Ë¤Þ¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¥ß¥»¥¹¤Î¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¸¶¤¬¡Ö¤â¤¦¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×
Âç¿¹¸µµ®¤È¸¶ ºÚÇµ²Ú¤Ï¡¢Âè1Éô¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë½Ð±é¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¡¢ºî¶Ê²È¡¦¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤¬»Ä¤·¤¿Ì¾¶Ê¤ò¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¾§¤¹¤ëÆ±¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡È¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡É¤ò±é¤¸¤ëÂç¿¹¸µµ®¤È¡¢¥á¥¤¥³Ìò¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¤Ë¤è¤ë¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
Âç¿¹¤«¤é´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¸¶¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤·¤«²Î¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ë¤Ç²Î¤¨¤Æ¡¢¤·¤«¤âÂç¹¥¤¤Ê¥ß¥»¥¹¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤â¡¢¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢´¶Æ°¤Ç¸ÀÍÕ¤¬µÍ¤Þ¤êµ¤Ì£¤Ë¡£¤³¤Î¤Ø¤ó¤Ç¤â¤¦´í¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÎÞÁ£Êø²õÀ£Á°¡£¡Ö´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ê¤ó¤È¤«Åú¤¨¤¿¸¶¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù»£±Æ¤Ç¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Âç¿¹¤È¸¶¡£¡ÖµÞ¤Ë¡È¥ß¥»¥¹¤Î¿Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÂç¿¹¤¬Æ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·¡Ö¡Êº£²ó¤Î¤³¤È¤Ï¡Ë¿ÍÀ¸¤ÎÁöÇÏÅô¤Ë³Î¼Â¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸¶¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç±ïµ¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¥³¥á¥ó¥È¼ýÏ¿¤Ï¾Ð´é¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¢£¡ØMUSIC GIFT 2025 ～¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤í¤¦ ´õË¾¤Î²Î～¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØMUSIC GIFT 2025 ～¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤í¤¦ ´õË¾¤Î²Î～¡Ù¤Ï¡¢²áµî¤«¤éº£¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¡¢´õË¾¤ò·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡È²»³Ú¤Î¥®¥Õ¥È¡É¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢8·î9Æü¤Ë19»þ30Ê¬¤«¤é22»þ50Ê¬¤Þ¤Ç¡ÊÅÓÃæÃæÃÇ¤¢¤ê¡ËÀ¸ÊüÁ÷¡£»Ê²ñ¤Ï¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢Ãæ»³²ÌÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡£