◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節 東京Ｖ１―０横浜ＦＭ（９日・味の素スタジアム）

【東京Ｖ担当・後藤亮太】東京Ｖがホームで横浜ＦＭに１―０で勝利した。

東京Ｖの真骨頂をピッチ上で最大限に発揮した。気迫、気合、覚悟という気持ちの部分と、運動量、球際、切り替えというプレーの両面で、Ｊ２降格圏に沈む横浜ＦＭを終始、上回っていた。

試合後に城福監督が「相手にとにかく合わせるなと言いました。予想ですけど、おそらく相手はスロースタートでくるのではないかなと思っていたので、最初からラインを上げて前からプレッシャーをかけて我々のテンポでやろうというのは、ピッチに送り出す前も確認しました」と振り返ったように、テンポのいいパス回しで相手ゴールに迫り、セットプレーのリスタートも、相手に息つく暇を与えないスピードで行う。守備でもボールを失っても複数人が即時奪回するべく猛プレスをかけ、脅威だった相手両ウィングのヤンマテウス、エウベルを封じた。

前半１２本あったＣＫで得点を奪えなかった課題は残ったものの、後半開始直後のピンチをしのぐと、後半１７分にセットプレーの流れから、ＭＦ斎藤の右からのクロスをＤＦ谷口が頭で合わせてゴールをこじ開ける。魂のこもった副主将の今季初得点は見ている人の心を揺さぶった。

その後も全員が文字通り戦い抜き、大きな勝利を手にした。試合後の総走行距離でも横浜ＦＭの１０９・２０３キロに対して、東京Ｖは１１７・９２５キロ。同様にスプリント回数（時速２５キロ以上）も１１０回の相手を大きく上回る１４６回を計測。上回ったからといって勝敗に直結するわけではないが、「見ている人の心を打つサッカー」と表現される東京Ｖの神髄が詰まっていた。

それだけ、この試合に懸ける思いが強かったことは容易に想像できる。リーグ戦の中断期間にＤＦ綱島、ＭＦ翁長、ＦＷ木村と主力級が移籍し、試合前の時点で１６位という状況も相まって、周囲から不安視されることもあった。さらに、この試合の結果次第ではＪ２降格圏内の１８位横浜ＦＭに勝ち点差を詰められ、残留争いに巻き込まれるかもしれない大きな分岐点だった。

ただ、そうした時こそ、チームの本質が見える。試合前に指揮官は「このチームが絶対に失ってはいけないものを、より鮮明にしていかないといけない。僕の同級生（水沼貴史氏）が（解説で）言ってくれてありがたかった、『ヴェルディのサッカーは心を打つ』という、その抽象的な言葉が果たして今年似合うようなチームだったのかと。（リーグ戦が）再開したときに昨年の形とは違う形かもしれないけど、心を打つという所に近づけているようなサッカーをしなければいけないと改めて感じています」と強調していたが、中断期間で準備してきたサッカーを表現。綱島の抜けた３バックの中央はＤＦ深沢が完璧なタスクをこなし、ウィングバックで不可欠な存在だったＭＦ翁長の移籍にも、成長速度を加速させるＭＦ松橋が存在感を放ち、ＦＷ木村が抜けた前線にも新加入のＦＷ寺沼、ＦＷ平尾が期待感あふれるプレーを披露。誰かに頼るチーム作りではなく、誰もが戦力になるチーム作りを大事にしているからこその勝利。目の前の１試合に全てを注ぎ、勝利を全員でつかみにいく。ヴェルディらしい戦いを示し続け、さらに上を目指していく。