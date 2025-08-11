佐賀北のベンチ脇、ユニホームを着た女子に集まる注目

開催中の第107回全国高校野球選手権で、甲子園の“変化”を象徴する光景がまた一つ現れた。ネット上のファンからは「時代は変わったなあ」「がんばれ！」と声が上がっている。

9日に行われた佐賀北（佐賀）と青藍泰斗（栃木）の1回戦で、ベンチ脇に座って試合進行を補助する「ボールパーソン」の1人を佐賀北の女子部員が務めたのだ。制服姿で、記録員としてベンチ入りする女子部員はこれまでもいたものの、ボールパーソンとして登場するのは夏の大会では初めてだ。

選手と同じユニホームを着て、甲子園のグラウンドに立つ姿はNHKの中継でも紹介され、ネット上のファンからは「ボールガールは甲子園で初めてかな」「ボールガールがんばれ！」「記録員が女子部員ってのはよく見るけど、ボールボーイならぬボールガール初起用とか時代は変わったなぁと実感させられる」と応援の声が上がった。

甲子園で、マネジャーを含む女子部員の活動の場は少しずつ広がっており、近年では試合前のノック補助なども可能になっている。



（THE ANSWER編集部）