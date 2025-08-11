日本中に衝撃が走ったメイプル超合金・カズレーザー（４１）と女優・二階堂ふみ（３０）の電撃結婚。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが１０日、スポーツ報知の電話取材に応じ、背景を分析した。

予想外のカップル誕生に驚きの声が噴出しているが、かつては明石家さんま＆大竹しのぶ、近年では山里亮太＆蒼井優など、芸人と女優の結婚自体は珍しいことではない。山田さんは「テレビ番組の司会もできる芸人さんはサービス精神が旺盛で優しい。番組で目立っていない人がいたら、話題を振ったり、気配りができて、場の雰囲気も盛り上げる。それが女性にもてる要因ではないでしょうか」と指摘した。

さらに高学歴で頭脳明晰なカズレーザーはバラエティー番組だけでなく、情報番組のコメンテーターとしても大活躍だ。「情報番組でのカズさんのコメントはバランス感覚が優れていて、絶対に感情的にならずに冷静ですよね。そこが従来の芸人さんとは違うところですね」。さらに「カズさんは相方の安藤なつさんにもすごく優しいです」と明かした。

芸人ならではのサービス精神に加えて、知的さやバランス感覚も併せ持つカズレーザー。そんなマルチな魅力が、社会問題に関心を持ち、自分の考え方を積極的に発信するタイプの女優である二階堂のハートをつかんだポイントなのかもしれない。