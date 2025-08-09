２０２５年の夏本番！映画館は「鬼滅の刃」をはじめ大盛り上がりを見せているが、そんな中でもディズニーの夏を盛り上がている存在がいるのをご存じでしょうか…それは、“エイリアン”！！！２０２５年は、まれにみる“エイリアン”イヤー。暴れん坊なエイリアンや、かわいいエイリアン、そして、決して出会いたくないエイリアンまで……。そんな“エイリアン”が登場する作品をご紹介！様々なエイリアンの物語をこの夏楽しんでみて！

◆『リロ＆スティッチ』 大ヒット上映中



人気ディズニー・アニメーション『リロ＆スティッチ』の実写映画化作品。ハワイを舞台に、地球に不時着した暴れん坊のエイリアンのスティッチと、ひとりぼっちの少女リロの出会いと交流、家族の絆を描いたハートフルファンタジーだ。両親を亡くし２人で暮らしていた少女リロと姉のナニ。ひとりでリロを育てようと奮闘するナニだったが、若すぎる彼女は失敗ばかり。離れ離れになってしまいそうな姉妹の前に現れたのは、家族の愛を知らない暴れん坊のエイリアン、スティッチ。予測不可能な彼の行動は平和な島に大混乱を巻き起こすが、その奇跡の出会いはやがて、希望を失いかけた姉妹を変えていく…。

◆『星つなぎのエリオ』 大ヒット上映中



何光年も離れた“星々の世界”を舞台に、ひとりぼっちの少年と心優しいエイリアンが繰り広げる冒険と友情を描く。ディズニー＆ピクサーによる長編アニメーション。宇宙に憧れる少年エリオは、一番の理解者だった両親を亡くし寂しい気持ちを抱える日々を過ごしていた。輝く星々のどこかに、“本当の居場所” があると信じ、星空を見上げていたある日、彼の思いが届き、さまざまな星の代表が集う「コミュニバース」に招かれる。そこでエイリアンの少年グロードンと親友になったエリオは、星々の世界に迫る危機に立ち向かうことになる――そのカギは、二人が交わした約束にあった。

◆『エイリアン：アース』 ディズニープラス スターにて８月１３日(水)より配信開始！



そして、いよいよディズニープラスで配信開始となるのが、「エイリアン」シリーズ初のドラマシリーズとなる『エイリアン：アース』。本作の舞台となるのは、シリーズ1作目『エイリアン』の2年前である2120年の地球。世界はプロディジー、ウェイランド・ユタニ、リンチ、ダイナミック、スレッショルドという5つの大企業によって統治されていた。そんな中、ウェイランド・ユタニ社の宇宙船が地球に墜落―。そこへ駆けつけるのが、プロディジー社の天才創業者兼CEO若き天才CEOカヴァリエが生み出した、人間の意思を移植されたアンドロイドで、世界初の＜ハイブリッド＞であるウェンディ。宇宙船の中に格納されていた“怪物”を回収する任務を任された彼女だったが、その後、想像を絶する恐怖を目撃していくこととなる…。

「エイリアン」の生みの親でもある巨匠リドリー・スコットが手掛け、人気ドラマ『FARGO／ファーゴ』の仕掛け人ノア・ホーリーが、宇宙最恐の生物エイリアンの恐怖と、巧みな人間ドラマを織り交ぜる本作に是非ご注目ください！

今年は可愛いエイリアンから、ガチ怖エイリアンまで、ディズニー作品で色んな「エイリアン」が大活躍！さまざまなエイリアンと、エイリアンにまつわる人間たちのドラマに是非注目して！

【「エイリアン：アース」作品情報】

原題：Alien: Earth

クリエイター：ノア・ホーリー

製作総指揮：リドリー・スコット、デイビッド・ツッカー、ジョセフ・イベルティ、ダナ・ゴンザレス、クレイトン・クルーガー

出演：シドニー・チャンドラー（『ドント・ウォーリー・ダーリン』、ドラマ「シュガー」）／アレックス・ローサー（ドラマ「このサイテーな世界の終わり」／

ティモシー・オリファント（ドラマ「マンダロリアン」）／エッシー・デイヴィス、サミュエル・ブレンキン、バブー・シーセイ、デヴィッド・リスダール、

エイドリアン・エドモンドソン、アダーシュ・グーラヴ、ジョナサン・アジャイ、エラナ・ジェームズ、

リリー・ニューマーク、ディエム・カミーユ、モエ・バーエル

配信表記：ディズニープラスのスターで８月１３日(水)より独占配信

コピーライト：©2025 FX Productions, LLC. Courtesy of FX Networks and Hulu