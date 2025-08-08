【マック】モバイルオーダー＆マックデリバリーサービスでd払いすると、dポイントが最大10倍もらえる！

NTTドコモは、2025年8月6日から9月2日まで、「マクドナルドのモバイルオーダー・マックデリバリーサービスでのd払い利用でもれなくdポイント最大10倍キャンペーン」を開催しています。

モバイルオーダー＆デリバリーサービスでdポイント10倍進呈

期間中にキャンペーンサイトからエントリーして、全国のマクドナルド店舗のモバイルオーダーまたはマックデリバリーサービスで「d払い」を使って1回の会計につき500円以上支払うと、もれなくdポイントが5倍もらえます。

また、期間中にマクドナルドのモバイルオーダーまたはマックデリバリーサービスで初めて「d払い」を使った人には、もれなくdポイントを10倍に増額して進呈されます。

マクドナルドのd払い決済で通常もらえるdポイント、200円ごとに1ポイントを1倍分として、残りの4倍分または9倍分がキャンペーンポイントとして後日もらえます。1人につき期間中の合計1000ポイントが上限です。

Uber Eats 、Wolt、出前館での利用は対象外です。23年8月1日以降にマクドナルドのモバイルオーダーまたはマックデリバリーサービスでd払いの利用がない人を初めての利用者とします。店頭レジでのd払い利用の有無は問われません。

ドライブスルーやセルフオーダーキオスク（タッチパネル式の注文機器）を含む店頭レジ利用分は対象外です。ポイントの有効期限は進呈日から2か月で、進呈時期は25年11月末を予定していますが、システムの都合により遅れる場合があります。

※価格は税込です。

