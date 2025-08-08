ºå¿À¡¦¿¹²¼¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¡×º£¤³¤½¸¶ÅÀ²óµ¢¤ò¡¡¸µºå¿À´ÆÆÄ¤¬»ØÅ¦
¡¡¡ÖÃæÆü£¸¡Ý£³ºå¿À¡×¡Ê£·Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£¸¼ºÅÀ¤ÇÃæÆü¤ËÂçÇÔ¡£Ï¢¾¡¤¬£²¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î°Ë¸¶¤¬£´²ó¤òÅê¤²£¶°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¥×¥íÆþ¤ê¥ï¡¼¥¹¥È£µ¼ºÅÀ¤Ç£µÇÔÌÜ¡£ÂÇÀþ¤ÏÃæÀî¡¢º´Æ£µ±¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤âÅê¼ê¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¤¥ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤ÎÆ£ÅÄÊ¿»á¤Ï¿¹²¼¤Î¾õÂÖÌÌ¤ò´í×ü¡£¡Öº£¤³¤½¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¿¹²¼¤Î¾õÂÖ¤¬¾¯¤·µ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÂÎ¤Î³«¤¤¬Á´¤ÆÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡¹¡¢¸ª¡¢¹ø¡¢É¨¤Î³«¤¤¬Áá¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤Ï¤µ¤é¤ËÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤Î³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤À¡£
¡¡ÂÇÅÀ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´Æ£µ±¤¬°ÂÄê¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¹¤¤¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¶¤â¡ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶¯°ú¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢º£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥É¥¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤Î²óÅ¾¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ó½ë¤äÃßÀÑÈèÏ«¤â½Å¤Ê¤Ã¤ÆÂÎÎÏÅª¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¹²¼¤Ë¤Ïº£¤³¤½¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£º£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ¿´¡¢Ãæ·ø¤«¤é¤ä¤ä±¦Êý¸þ¤Ø¤ÎÄã¤¯¡¢±Ô¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£