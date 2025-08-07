¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡Û¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡× ³«À±¡¦Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤¬°ìÅÙ¤Ï½ª¤¨¤¿¹â¹»Ìîµå¤ÎÀ¤³¦¤ËºÆ¤Ó¿È¤òÃÖ¤¯°ÕµÁ
¡¡£¸·î£¶Æü¡¢³«À±¡ÊÅçº¬¡ËÂÐµÜºê¾¦¡ÊµÜºê¡Ë¤Î»î¹ç¸å¤Î¾¡Íø´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¼Ò¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤éÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤È¤Î£²²óÀï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿³«À±¤ÎÌî¡¹Â¼Ä¾ÄÌ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤Í¡¢Âç²£¹Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥¦¥Á¤Ï¤Õ¤ó¤É¤·Ã´¤®¡£¾¡Éé¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤ÆÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¶ÌºÕ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¡Ö¶ÌºÕ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¡£Îë¤Ê¤ê¤ÎÊóÆ»¿Ø¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤¤Þ¤º¤¤¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡Ú2011Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÏÍ¦Âà¤¹¤ë¤â...¡Û
14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿³«À±¡¦Ìî¡¹Â¼Ä¾ÄÌ´ÆÆÄ¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¡¡¤¢¤Î"¤ä¤¯¤¶´ÆÆÄ"¤¬¹Ã»Ò±à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¨¡¨¡¡£
¡¡º£¤«¤é15Ç¯Á°¤Î½Õ¡£Á°Ç¯½©¤ËÃæ¹ñÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ë¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿³«À±¤Ï¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä£±²óÀï¤Ç¸þÍÛ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËöÂå¤Þ¤Ç¤ÎÃÑ¡×¡ÖÊ¢¤òÀÚ¤Ã¤Æ»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÂçÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£
¡¡Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤ÎÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤ò»×¤ï¤»¤ëÉ÷ËÆ¤È¡¢´ñÈ´¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â²Ð¤ËÌý¤òÃí¤¤¤À¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤ÎÀå²Ò»ö·ï¤Ï¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÆø¤ï¤»¤¿¡£ÆüËÜÃæ¤«¤éÂç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡²¸»Õ¤Î¼Ç¤¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿»å¸¶·òÅÍ¡Ê¸½¡¦ºå¿À¡Ë¤é¶µ¤¨»Ò¤Ï¸®ÊÂ¤ß¹æµã¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢³«À±¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÌî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤ÎÉüµ¢Ã²´ê½ðÌ¾±¿Æ°¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Ìó8000Ì¾¤â¤Î½ðÌ¾¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¸þÍÛ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍâÇ¯¤Ë´ÆÆÄÉüµ¢¤·¤¿Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢2011Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ËÆ³¤¯¡£Çòº¬¾°µ®¡Ê¸µ¡¦DeNA¤Û¤«¡Ë¤òÍÊ¤·¤Æ£±¾¡¤òµó¤²¡¢Æ±Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë£¸ÂÐ11¤È·ãÀï¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃË¤Î²ÖÆ»¡×¤È¡¢´ÆÆÄ¤òÍ¦Âà¤¹¤ë¡£°Ê¹ß¤Ï¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¡¢²è²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¹â¹»Ìîµå´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï°Û¿§¤ÎÈþ½Ñ²Ê¶µÍ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢"»³±¢¤Î¥Ô¥«¥½"¤ÎÆó¤ÄÌ¾¤ò»ý¤Ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡2016Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï³«À±¤Î±þ±ç¤ËË¬¤ì¤¿Ìî¡¹Â¼Á°´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìî¡¹Â¼Á°´ÆÆÄ¤Ï¥Ý¥Ä¥ê¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¼«Á³ÂÎ¤ÇÌîµå¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£Ì¾¾¤È¸À¤ï¤ì¤ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎÎäÀÅ¤µ¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¥ï¥·¤â¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÎäÀÅ¤µ¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¾¡¤Æ¤¿¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¤â¤Ï¤ä´°Á´¤Ë¡¢Àï¤¤¤Î¾ì¤«¤é¿È¤ò°ú¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢±¿Ì¿¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡Û
¡¡³«À±¤Î´ÆÆÄ¤ËÅÅ·âÉüµ¢¡£Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï²¿ÅÙ¤â¸Ç¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÉÔ¾Í»ö¤Î¤¢¤Ã¤¿ÌîµåÉô¤òºÆ·ú¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹»Ä¹¤Îº©´ê¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é£µÇ¯¤Î»þ¤¬·Ð¤Á¡¢Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï73ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æ¤ÎÅçº¬Âç²ñ·è¾¡¤Ï¡¢¾¾¹¾Æî¤ò26ÂÐ£²¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¥¹¥³¥¢¤ÇÇË¤ê¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Åçº¬Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ëÌî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÀÃ¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤ë´¶³´¤òÌä¤ï¤ì¤¿Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¯¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È±þ¤¸¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤«¤óºÐ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹Ã»Ò±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤È¡×¤È°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¾È¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê¾¦Àï¤Î»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡¢Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤¬¹â¤Ö¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤Þ¤êÀÜ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡×¡£¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤«¤é¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤Ï¡×¤È¡¢¤É¤³¿á¤¯É÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Ç®Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££µÂÐ£µ¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢³«À±¤¬£¶ÂÐ£µ¤È¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¶ÌºÕ¡×È¯¸À¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï½ª»Ï¡ÖÁª¼ê¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡ÚÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤ë¿ÍÀ¸·±¡Û
¡¡Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤ÇºÆ¤Ó¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ê¨¤Î©¤Ä¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡£Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦60ºÐ¤Ç°ìÅÙ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£²è²È¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¡Ê´ÆÆÄ¤Ë¡ËÌá¤µ¤ì¤Æ......¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë£±¡Á£²Ç¯¤Ç¤¤¤¤ÌîµåÉô¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤Ã¤È°§»¢¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤Î¤¢¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ëÌîµåÉô¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤¬¥º¥ë¥º¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£
¡¡£±²ó¡Êµ¤»ý¤Á¤¬¡ËÀÚ¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£¹â¹»Ìîµå¤Ï60ºÐ¤Î»þ¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£¤¹¤´¤¯¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Éüµ¢¤·¤Æ£µÇ¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥À¥á¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï½Ü¤Î»þ´ü¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£Á´Éô»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤òÊ¹¤¯¤È¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï´°Á´¤Ë¡Ö¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¿ÍÀ¸·±¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤òÏÃ¤¹¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢µÞ¤ËñÁÀå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤é¤ó¤È¤¤¤«¤ó¤¾¤È¤«¡¢Ìîµå°Ê³°¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ËèÇ¯¡¢¹Åç¤Î¹¾ÅÄÅç¡ÊÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î°ä½ñ¤Ê¤É»ñÎÁ¤¬»Ä¤ë¶µ°é»²¹Í´Û¡Ë¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÊ¿ÏÂ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤ÎÊý¡¹¤ÎÌ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¤À¤«¤é¡¢¤ª¤Þ¤¨¤é¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤è¡£Ê¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤¨¤ë¤ó¤è¤È¡£
¡¡¶¯¤¤ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡£Åö»þ¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ª¤Þ¤¨¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤í¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤â¡¢Ìîµå¤Ç¡£¤â¤¦¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾ï¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤â¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤º²¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Ê¿ÏÂ¤ò°¦¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î·è»à¤Î³Ð¸ç¤â¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¶ÌºÕ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¼«Á³¤È¸ý¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Î»ÑÀª¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú´ÆÆÄ¤ÎÍ½¸À¤Ï¤è¤¯ÅªÃæ¤¹¤ë¡Û
¡¡¼ç¾¤òÌ³¤á¤ëÆ£¹¾ÍèÅÍ¤Ï¡¢Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤µ¤ó¤È¤ÏºÐ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¡Ø¸ª¤ä¥Ò¥¸¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤Ç¤ÎºÓÇÛ¤â¤¹¤´¤¤¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¾¡¤ÁÊý¤Ï´ÆÆÄ¤µ¤ó¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Ý¥Ä¥ê¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´¶³ÐÇÉ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÍ½¸À¡×¤â¤è¤¯Åö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ£¹¾¤Ï¤³¤ó¤ÊÆâËë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤â´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø»°Í·´Ö¤¯¤ë¤¾¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¤¿¤ê¡¢¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¯¤ë¤¾¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥´¥í¤¬¤¤¿¤ê¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¯Åö¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¾¾¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¶á¤¤¾Íè¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡£¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Æ£¹¾¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³«À±¤Î¿Í´Ö¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¼Ò²ñ¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¾¡¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤È¡¢¤½¤ì¤òÍê¤â¤·¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÏ·¾¡£¿ê¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡"¤ä¤¯¤¶´ÆÆÄ"¤Ïº£¤â¡¢¶¯¤¤¿Í´Ö¤ò°é¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£