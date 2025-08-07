米ロサンゼルス（ＬＡ）ＦＣが６日（現地時間）、孫興慜（ソン・フンミン）の入団を公式発表した。ロサンゼルスＦＣはホームページに「孫興慜が『国際選手ロースター』の一つの席を占める予定」とし「Ｐ−１ビザおよび国際移籍証明書（ＩＴＣ）を取得すれば出場資格を得る」と明らかにした。ロサンゼルスＦＣの共同球団オーナー、ベネット・ロゼンソル氏は「ソニー（孫興慜）をロサンゼルスＦＣと我々の都市に連れてくることはこの数年間の我々の夢だった」とし「私と私のパートナーたちはソニーという選手とソニーという人物に対して大きな敬意を抱いている」と述べた。

孫興慜が移籍前に主将として所属していたトッテナムはこの日、ホームページの最初の画面に「ソニー（孫興慜）がＭＬＳのロサンゼルスＦＣに移籍した」と公表した。トッテナムは「３３歳のソニーは１０年前の２０１５年８月にトッテナムに入団し、球団史上最も偉大な選手の一人に成長した」とし「４５４試合で１７３得点し、我々の歴史上５番目の記録を残した」と称賛した。

続いて「彼の最も大きな業績は、２０２５年５月（スペイン）にビルバオで欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）ヨーロッパリーグ優勝に球団を導いたこと」とし「彼は我々の歴史上、主要トロフィーを掲げた主将１３人の中の一人になった」と評価した。

トッテナムのダニエル・レヴィ会長は「リリーホワイトシャツを着た歴代最も偉大な選手の一人であり、過去１０年間、見る楽しみを与えてくれた」とし「彼は才能のあるサッカー選手であり、球団と世界の人々に感動を与えた選手」と伝えた。

これに先立ちロサンゼルスＦＣはハングルおよび英語の報道資料で「６日午後２時（日本時間７日午前６時）、ホーム球場で重大な発表のための記者会見をし、生中継する」と発表した。

孫興慜の移籍料は公式的に確認されていないが、複数の米メディアは孫興慜の移籍料が約２６５０万ドル（約３９億円）でＭＬＳ歴代最高とみている。

この日、孫興慜はロサンゼルスＦＣとティグレス（メキシコ）の北中米リーグカップ試合が行われたＬＡ ＢＭＯスタジアムを訪れ、球団関係者とＶＩＰ席で観戦した。ロサンゼルスＦＣがゴールを決めると拍手する姿も見られた。ロサンゼルスＦＣは競技場の大型スクリーンに孫興慜を映し出し、「ウェルカム、ＬＦＡＣフォワード」という字幕を入れた。