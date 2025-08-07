ミッキーマウスたちがお祝い銀座コージーコーナーから夢のようなデコレーションケーキが登場だよ〜！
銀座コージーコーナーでは、2025年8月1日にデコレーションケーキ「＜ディズニー＞ハッピーセレブレーション（4.5号）」の店頭での予約受付を開始しました。
ケーキを飾り付けられるピックシート付き
誕生日や記念日を好きなキャラクターがお祝いしてくれる、夢のようなケーキが誕生しました。「ミッキーマウス」と仲間たちが一緒にお祝いしてくれることがテーマになっています。
中央のドーム状の苺ムースの周りにホイップクリームをあしらい、星形やプレゼントBOX形のチョコを飾った明るく華やかな仕上がりで、パーティーにもぴったりです。サイズは4.5号（直径13.5cm、約5人分）となっています。
別添えのピックシートは「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」たちのほか、王冠やリボンなどバラエティ豊か。中央の耳形ピックに飾れば、ケーキがよりにぎやかでかわいらしくなり、パーティーの主役の好みに合わせて、いろいろな飾りつけを楽しめます。
ボックスはステージをイメージした陽気なデザインで、パーティーの場をさらに盛り上げてくれそう。
販売は9月1日から通年で、価格は3996円。
店頭での予約のほか、ネット予約にも対応。8月27日10時から通年で予約できます。
詳細は公式サイトから確認できます。
なお、北海道・九州地方および福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。店舗によって発売日が異なる場合や、取り扱いがない場合があります。
（C）Disney
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部