¡Ö£³Ç¯´Ö¤Ç20²ó¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ä43ºÐÃË¡ÖÄ«¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç10Âå¤Î½÷À¤ËÂÎ±Õ¤«¡×Á÷¸¡»þ¤Î¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°
ÅÅ¼ÖÆâ¤ÏÄÌ¶ÐÄÌ³ØµÒ¤Ç¿ÈÆ°¤¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î½÷À¤ÎÇØ¸å¤ËÎ©¤Á²¼È¾¿È¤òÌ©Ãå¡£ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡½¡½¡£
·Ù»ëÄ£Â¢Á°½ð¤Ï£··î£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤È´ïÊªÇËÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¡¦À¾µÜ·ò±¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂáÊáÍÆµ¿¤Î»ö·ï¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î18Æü¤ÎÄ«¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤êËþ°÷¤ÎµþÀ®²¡¾åÀþ¤Î¾å¤ê¼ÖÆâ¤Ç¡¢À¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï10Âå¤Î½÷À£Á¤µ¤ó¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£À¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï£Á¤µ¤ó¤ÎÇØ¸å¤ËÎ©¤Á²¼È¾¿È¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤¿¤È¤«¡£¤µ¤é¤Ë£Á¤µ¤ó¤ÎÉþ¤ËÂÎ±Õ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡££²¿Í¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ÅÅ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤¿£Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉþ¤¬ÂÎ±Õ¤Ç±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤·Ù»¡¤ØÁêÃÌ¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¡¢À¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈÈ¹Ô¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡ÖÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡×
·Ù»¡¤ËÂÐ¤·À¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÊý¤ËÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó£³Ç¯´Ö¤Ç20²ó¤¯¤é¤¤¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ËÜ»ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬£··î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á÷¸¡¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢À¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¡£·Ù»¡½ð¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¶±¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¹ø¤ò¶Ê¤²¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·´é¤ò¤½¤à¤±¤Ê¤¬¤é¸îÁ÷¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù·º»ö¤Ç¡¢ÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃÔ´Á¹Ô°Ù¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÉþ¤Î¾å¤«¤éÁê¼ê¤Î¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤ò¤¤¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£½÷À¤ËÂÎ±Õ¤ò¤«¤±¤¿º£²ó¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤â¡¢ÍßË¾¤¬¤É¤ó¤É¤óËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø20²ó¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¶¡½Ò¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¤òÁÀ¤¦¼ê¸ý¤â·×²èÅª¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï»°¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ïº®»¨¤·¤ÆÈï³²¤ËÁø¤¦½÷À¤¬¿ÈÆ°¤¤ò¤È¤ê¤Å¤é¤¤¤³¤È¡£Æó¤ÄÌÜ¤¬³Ø¹»¤ä²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÃÙ¹ï¤ò¶²¤ì¡¢½÷À¤¬Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Å¤é¤¤¤³¤È¡£»°¤ÄÌÜ¤¬¡¢Ä«¤Ê¤é¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î½÷À¤¬¤¿¤¤¤¬¤¤Æ±¤¸»þ´Ö¤ÎÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤ò»È¤¤ÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÎÄ«¤ÎË»¤·¤µ¤Ë¤Ä¤±¤³¤ó¤À¡¢°¼Á¤ÊÈÈºá¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
·Ù»¡¤ÏÀ¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤ËÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬¤Ê¤¤¤«¤µ¤é¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£