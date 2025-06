ChatGPT¤Ê¤ÉAI¤ÎË¡Åª¸íÅú¤òÊÛ¸î»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¥ê¡¼¥¬¥ë¥Ö¥ì¥¹DË¡Î§»öÌ³½ê¡ÖAIË¡Ì³¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×

リーガルブレスD法律事務所は、ChatGPTなどの生成AIに対して行った法律相談の回答内容について、その正誤を弁護士が無料で判定する新サービス「AI法務ジャッジ(無料スクリーニングβ版)」を、2025年6月より法人・個人事業主向けに試験的に提供開始しました。

対象者 :生成AIに法律相談を行った法人・個人事業主(※消費者は対象外)

内容 :AIの回答に対して、

弁護士が「○/×/判定不能」で正誤を簡易判定

対象となるAI:ChatGPT、Claude、Google Geminiなど主要生成AI

利用料金 :無料(1日1件まで)

判定形式 :判定結果のみ(理由説明や修正案は含まれません)

利用方法 :専用フォームから、質問・AIの回答を送信

(受付翌営業日の10時より24時間以内に判定を返信)

リーガルブレスD法律事務所は、ChatGPTなどの生成AIに対して行った法律相談の回答内容について、その正誤を弁護士が無料で判定する新サービス「AI法務ジャッジ(無料スクリーニングβ版)」を、2025年6月より法人・個人事業主向けに試験的に提供開始。

生成AIを使って「業務委託契約書を作成してください」「フリーランス法は××取引では適用されないのか?」などといった法的な質問・相談を行い、その回答をそのまま信じて行動に移すビジネスパーソンが急増しています。

しかし実際には、一見もっともらしいが、法的には誤りである回答(AI誤答)も多く、これが実務上のリスクとなりつつあります。

こうしたAI誤答による法務事故を未然に防ぐべく、当サービスではユーザーがAIに行った法律相談とその回答内容を提出することで、弁護士が「○(正しい)」「×(誤り)」「判定不能」の三択で簡易判定を行います。

■【背景と社会的課題】

2023年以降、生成AIを使った法律相談や契約書チェックの補助利用が拡大する一方で、AIの回答を鵜呑みしたことによるリスクが顕在化しています。

例えば、AIによる回答には、次のような「法的に不正確」な内容が含まれることもあります。

・生成AIが作成した契約書が法令に違反する場面

・当事者間の合意内容を常に有効と生成AIが回答する場面

・存在しない裁判例を根拠に生成AIが対応方針をアドバイスする場面

こうした誤答に気づかないままビジネスを推進した結果、後からトラブルに発展する事例が増えています。

【事務所概要】

事務所名: リーガルブレスD法律事務所

代表者 : 湯原 伸一

所在地 : 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-2-12 本町TDビル10階

設立 : 2012年9月

事業内容: 弁護士業

