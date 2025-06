【ホビーガチャ ワイルド・スピード ジェットブ レイク 】 開発・発売元: タカラ トミーアーツ 発売日:2025年6月下旬 価格:1回500円 サイズ:約68.5~82mm

タカラトミーアーツより、6月下旬に発売が開始されるガチャの「ホビーガチャ ワイルド・スピード ジェットブレイク」。こちらは、2021年公開の映画「ワイルド・スピード/ジェットブレイク」に登場した2台の車両「Dodge Charger」と「TOYOTA GR Supra」を1/64スケールで再現したものだ。

「Dodge Charger」は、ヴィン・ディーゼル演じる主人公のドミニク・トレットの車両として登場するものだ。もう1台の「TOYOTA GR Supra」ば、サン・カン演じるハン・ルーの車両として登場するマシンである。どちらも素晴らしい再現度になっており、作品のファンならぜひとも手に入れておきたいアイテムといえるだろう。

Dodge Charger(+ドリフトスモークパーツ)

【『ワイルド・スピード/ジェットブ レイク 』|本予告 <2021年8月6日(金)公開>】

劇中で主人公のドミニクが乗る車両として登場する「Dodge Charger(ダッジ・チャージャー)」。こちらは、1968年に発売されたマシンが元になっており、いわゆる「マッスルカー」とも呼ばれる大きな車両だ。1/64スケールとはいえ今回のホビーガチャでもかなりの大きさになっており、前部のボンネット部分でパーツを分けた状態でカプセルに入れられている。

スモークパーツを置いただけで躍動感が増して見える

スモークパーツ部分は横に置いたような状態だ

Dodge Chargerの車両はマットなブラックに塗られている

後部にカラーリングが施されているところもバッチリ再現されている

こちらの「Dodge Charger(+ドリフトスモークパーツ)」に付属しているのは、車両に加えてドリフト中にスモークを上げているシーンを再現するためのパーツが付属したものだ。このスモークパーツ部分自体は車両に取り付けるのではなく、一緒に並べて飾るような付属品だと思えばいいだろう。

このように車両とスモークパーツは別々のアイテムになっている

前面から見たフォルムがクール!

Dodge Charger(+ムービーロゴ)

こちらの「Dodge Charger(+ムービーロゴ)」は、車両自体は先ほど紹介したものとまったく同じだが、スモークパーツの代わりに映画のロゴマークが書かれたパネルが付属している。こちらのパネル自体は他の車両とも合わせても使えそうなので、ひとつは持っておきたいところだ。

映画の宣伝のようなシーンも再現できる!?

いかにもアメ車といった風貌だ

細かいパーツも色分けされているのがわかる

どこから見ても絵になる車だ

劇中では壮大な兄弟げんかが繰り広げられた後、最後はこの車両が出てきて印象的なエンディングを迎えることもあり、思い入れ深く感じる人も多いのではないだろうか。その憧れの車両が、手のひらサイズでいつでも近くに飾っておけるのはなんとも嬉しい気分だ。

日本語タイトルのロゴになっているところが嬉しい

今回の車両は2台とも新規造形で作られている

TOYOTA GR Supra(+ドリフトスモークパーツ)

こちらの「TOYOTA GR Supra(+ドリフトスモークパーツ)」は、劇中でドミニクの右腕として活躍するハンが運転する車両を再現したホビーガチャだ。そちらに、ドリフト時のスモークを再現するためのパーツが付属している。まさにスーパーカーとドリフトという、「ワイルド・スピード」のイメージ通りの組み合わせだ。

ドリフトを決めているシーンが再現できる!

ガラス越しに車内の作りも見える

スモーク部分は不透明な白だ

スモークパーツの置き方など色々と工夫してみるのも面白そうだ

車両は新規造形で作られていることに加えて、劇中に登場したマシンの造形や彩色も含めて細部にわたって再現されているところが、このホビーガチャの魅力だ。外見だけではなく車内も再現されていることもあり、よりリアリティが増して見えるのだろう。

こちらも車両とスモークパーツは別々になっている

トヨタのエンブレムもしっかりとわかる

TOYOTA GR Supra(+スモークパーツ)

こちらの「TOYOTA GR Supra(+スモークパーツ)」は、TOYOTA GR Supraの車両に加えてスモークパーツが付属したものである。他のガチャと異なっている点は、こちらに付属しているスモークパーツはドリフト時ではなく直線を走るときのものになっているところである。

こちらも疾走感が素晴らしい

モクモクと煙が噴き上がっているかのようだ

このスモークパーツ部分は透明感のあるクリアパーツが採用されている

後ろから見ると、さらにボリューム感が増して見える

ちなみに劇中に登場したTOYOTA GR Supraは、オレンジ色のボディカラーに、一部黒いカラーリングが施された特別仕様のものだ。このオレンジの色合いの再現度もなかなか素晴らしく、まさに映画で見たままの色合いになっているところが嬉しい。

こちらも、車両とスモークパーツは別々のアイテムになっている

オレンジ色の再現度もお見事!

こちらでご紹介してきた「ホビーガチャ ワイルド・スピード ジェットブレイク」は、6月下旬から順次発売が開始される予定だ。ちなみに、このガチャの「ワイルド・スピード」シリーズは非常に人気が高いということもあり、今後も新たな商品が登場する予定である。まずはこちらをコンプリートして、続報を楽しみに待とう!

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.



Dodge and related logos, vehicle model names

and trade dress are trademarks of FCA US LLC and used under license by T-ARTS Company,Ltd. (C)2025 FCA US LLC.