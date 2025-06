この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「『利益』と『キャッシュフロー』の違いが分からない人はヤバい」において、ビジネスパーソン、特に経営者にとって極めて重要な「利益」と「キャッシュフロー」の違いについて、その本質と誤解が招くリスクを解説した。



動画の冒頭では、スタッフが知人からこの違いについて質問され、自身も明確に説明できなかった経験を語っている。これに対して田端氏は、「利益とキャッシュフローの違いがわかっていないと、マジで会社潰れるよ」と厳しい言葉で警鐘を鳴らした。



田端氏は、利益とキャッシュフローの区別は「株式投資だけでなく、ある程度以上のレベルでビジネスを行う人にとっては、当然のように区別しなければならない概念」であると強調した。日本人が米を「玄米・白米・炊いたご飯」と区別するように、これらも本来は明確に異なるものであるが、英語ではすべて「ライス」と表現されるため、混同されやすいという例えを用いた。



特に深刻なのが「黒字倒産」のリスクである。「何で黒字なのに会社倒産するの?」と問いかけ、会計上は利益が出ていても、手元の現金(キャッシュ)が不足すれば支払いができず、結果的に倒産に至ることを説明した。具体例として、大規模な映像制作案件を受注したケースを挙げ、「(発注元は大型案件の)納品されるまで俺は払わないよ」「その間、(受注側である株式会社NAMINORIからは)出演者のギャラや編集コストが出ていくわけでしょ」と述べ、売上の計上と実際の入金タイミングのズレがキャッシュフローを圧迫するリスクを指摘した。このような状況が続くと、「これが典型的な黒字倒産ですよ」と語った。



田端氏は「Cash is a fact, profit is an opinion(現金は事実、利益は意見)」という会計の格言を引用し、利益はあくまで会計上の「認識」の問題である一方で、キャッシュは「現実の現金の動き」そのものであると強調した。「売上があるのかないのかは、実は認識なんですよ」と述べ、納品前に売上を計上する「完成進行基準」などの会計処理では、利益が出ていてもキャッシュが伴わないケースがあることを示した。



この知識は投資判断においても不可欠であり、「営業キャッシュフローより利益が大きい会社というのは絶対怪しいよね」と注意を促した。また、特定の取引先への「売掛金」が異常に多い場合も危険な兆候だとし、過去にリクルートで起きた、営業マンが数字のプレッシャーから架空受注と自腹での入金を行っていた不正事例にも言及した。これは「粉飾ではない」としながらも、キャッシュフローを無視した利益追求の歪みを示すものであると述べた。



最後に田端氏は、「利益かキャッシュフローかの話は、はっきり言って、株式投資とかの小難しい上場企業への投資という話の前に、起業するなら必須知識。要するに資金繰りと利益の違いの話だから」と、このテーマの根本的な重要性を改めて強調した。