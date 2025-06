ウクライナで恐ろしい「バス化」＝路上強制兵役連行が頻発中！

戦争を忌避するウクライナ国民が急増する一方、兵員不足に悩む当局が男性を無理やり兵士に仕立て上げようとする「バス化」が横行している。それにもかかわらず、その「バス化」が暴力沙汰を頻繁に起きている実情を知る日本人はほとんどいないのではないか。ウクライナで起きている悲惨な現実を知れば、敗色濃厚なのに人々を戦争に駆り立てようとしているウォロディミル・ゼレンスキー大統領の恐るべき圧政の実態がわかるだろう。

「バス化」による「男性狩り」

昨年12月11日付でこのサイトにアップロードした拙稿「いつまでも戦争止めないゼレンスキー…それは止めたら自分が追放されるから」のなかで、「バス化」について紹介したことがある。

ここでいう「バス化」(бусифікація)とは、「バス」に接尾辞「-ffication」を組み合わせたもので、兵役義務年齢に達した男性を路上で強制的に拘束し、徴兵センターに送り込む慣行を表している。この概念が登場した背景には、2023年夏から積極的に街頭拘束を行うようになった地域採用センター(TCC)の職員による暴力的強制への反発がある。彼らは、動員兵募集の手続きに違反して、最新の軍籍証明書をもっていなかったり、軍籍システムの情報を更新していなかったりする男性を路上で強制的に拘束し、無理やりバスに押し込めて連れ去るのだ(下の写真を参照)。

(出所)https://strana.news/news/485795-konflikt-sotni-prokhozhikh-s-ttsk-sluchilsja-v-kamentse-podolskom-video-.html

ウクライナでは、25〜60歳の男性は兵役義務があり、動員対象となっている。18〜24歳の男性は志願兵として兵員になることができる(5月時点で約50万人がこの契約にサインしたと言われているが[事実確認はできず])。

もちろん、本来であれば、地域募集センター(TCC)を通じて召集通知が配布され、受け取った者はTCCに出頭し、兵役への適性を判断するために軍医委員会で健康診断を受け、職業的・心理的選考を経て軍に配属される。だが、召集通知が届かなかったり、届いてもTCCに出向かなかったりする者が急増し、実際には、動員が難しくなっている。ゆえに、一部のTCCは兵員不足を補うために街中で「男性狩り」という暴挙を繰り返している。

ウクライナ西部で起こった大騒動

5月29日、ウクライナ西部のフメリニツキー州(下の地図を参照)にあるカミャネツ=ポディリスキーで、TCC代表、警察、市民の間で大規模な衝突が発生した、と複数のメディアが報じた。

(出所)Хмельницька область - Вікіпедія

「ウクライナ・トゥデイ」によると、軍(TCC職員)が男を殴り、無理やり 「バス化 」させたというのだ。その後、彼を守ろうとした女性の一人が車に挟まれ、もう一人が轢(ひ)かれた。これが大規模デモの引き金となり、100人以上の市民が集まった。

住民たちはTCCの職員を乗せた車を妨害し、タイヤを切りつけた。TCCは警察に救援を要請した。人々は解散しなかった。夜が近づくにつれ、夜間外出禁止令が出ていたにもかかわらず、さらに多くの市民が抗議活動現場に集まった。その様子は下のテレグラムで見ることができる。

(出所)https://t.me/main_news_today/189

事件を重くみた西部作戦司令部は、このようなケースの増加に懸念を表明した。 彼らの情報によると、今年に入ってから、このような事件はすでに12件記録されており、そのうちのいくつかは、攻撃、軍人への身体的危害、器物損壊を伴っていたという(ウクライナ情報を参照)。つまり、「バス化」に対する反発から、暴力を伴った騒動が西部だけでも頻発しているのだ。

他の地域でも「バス化」が社会問題化している。「ストラナー・ニュース」によれば、この数日前、中部のチェルカースィ州では、高層ビルの間の中庭にいたTCCの職員3人が、性別も年齢も異なる20人以上の市民に取り囲まれ、数人の男が軍人(TCC職員)を突き飛ばしたり、平手打ちしたりした。二人目の男は軍帽を叩き落とされ、殴るぞと脅された。その結果、軍将校2人と私服姿の運転手は近隣から退去させられた。ウクライナ警察は、紛争はTCCによる軍登録チェック中に民間人が挑発したものだとみている。

TCC職員は、すでに戦って負傷したか、健康上の理由で戦えない人であることはほぼ間違いない(TCC職員へのインタビューを参照)。それにもかかわらず、「自分で戦ってこい!」と挑発されるのがTCC職員であるらしい。その報復なのか、彼らは路上で男性を強制連行するという暴力をふるう。その結果、ウクライナ中で暴力沙汰が数多く起きている。

地域募集センター職員による殺害?

もっと痛ましい事件もある。5月29日付の記事「「TCCにおける殺害は例外ではなく、ひとつのシステムである」。 ハリキウで "バス化 "がどのように行われるか」によれば、ハリキウでは5月、死の数日前にシェフチェンキフスキー地区のTCC職員に2度拘束されたサイクリストのオレクシイ(姓は書かれていない)が、極めて奇妙な状況で死亡した。目撃者によると、最初の事件は5月9日に起こり、オレクシイはTCCの職員に残酷に殴られた。その後、彼は脅迫を受け始め、1日後には新たな拘留があった。そして5月13日にはすでに親族が遺体の身元確認のために呼び出されていた。

公式見解は自殺(3階の窓から飛び降り)である。しかし、親族はそれを信じていない。親族によれば、オレクシイはサイクリング旅行を計画しており、うつ病や自殺傾向の兆候は少しもみられなかったという。

これとは別に、5月中旬には、動員を控えていた学校教師がTCC職員に殴られる動画がソーシャルネットワーク上で拡散された。このTCC職員は、パン工場の元警備員セルヒイ・ヴォロヴィクであることが判明した。彼はすでに「バス化」の過程で、男女双方に対して繰り返し武力を行使していた。ハリキウのTCCは、軍将校のグループに対して挑発的な振る舞いをしたのは学校の教師自身だと主張し、お決まりの反応を示したという。

この二つの話を信じるかどうかは、読者次第だ。ただ、同じ記事には、最近、ハリキウでTCC治安小隊の隊長オレクサンドル・カルミチコフが、財産没収を伴う5年の禁固刑を言い渡されたことが紹介されている。カルミチコフは、健康上の理由による勤務不適格の診断書作成に協力するといった職権濫用の罪に問われていたという。

BBCが暴露したウクライナの恥部

最後に、「バス化」問題に関するBBCの報道を紹介したい。当事者に厳しい質問を投げかけたインタビュー記事が5月8日に公表されたからである。相手は、国家安全保障・防衛委員会の委員長を6年近く務めるオレクサンドル・ザブチネヴィッチ(以下、OZ)だ(下の写真)。

(出所)https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd9l9q741l0o

まず、BBCは動員率について尋ねている。「今年は数字が落ち込んでいるが、それはなぜか?」という問いに対して、OZはこう答えた。

「落ち込んだとは言えない。年末や連休で1、2カ月ほど数字が低かった。年末年始は家にいるのが普通だから。それも理由かもしれない。しかし、動員数は全体の10〜15%程度で減少している」

動員率に変化はないが、動員数は減っていると認めた。

4月9日、オレクサンドル・シルスキー総司令官は、毎月3万人のウクライナ人動員の必要性を確認した(ウクライナ情報を参照)。だが、動員者が希望通りに集まっていないのは確実であり、4月初めの時点で、男女を含めて8000人以上の元囚人がウクライナ軍に入隊している。

BBCは、「俗に『バス化』と呼ばれるこの問題、つまり路上での強制停車、TCCへの市民の強制連行に対して、あなたはどのような態度をとるのか?」と尋ねている。「大嫌いだ」というのがOZの答えだ。「現在どれだけの事例があるか答える用意はないが、事例はある」とはっきりと認めた。

「なぜこのようなことが起こるのだろうか?」とのBBCの問いに対しては、OZはつぎのように答えた。

「現場のどこかで、計画や任務、命令を果たせなかったことが原因になっているようだ。このような恥ずべき状況がある。しかし、私たちは常にこのことを強調し、彼らの意見に耳を傾け、他の方法を探すべきだ、リクルートセンターをつくるべきだ、と言いつづけている」

召集令状を無視する若者たち

さらに、BBCは興味深い質問をしている。兵役義務者の半数以上がデータを更新していないという問題だ。つまり、法律に定められたメカニズムが機能せず、データの更新を促すことができていないという現実がある。その数は、法律草案の解説書には600万人とかかれているが、OZは、「今は言えないが、600万人ではない」とした。

「もっと少ないか?」とBBCが問い詰めると、「そうだ。そう、我々のデータによれば、兵役義務のある者のほとんどはすでに登録されている」と、OZは答えた。だが、それにつづけて、「しかし、召集令状を送られた人の多くが出頭していない」と、驚くべき「事実」をOZは語った。

BBCは、「ウクライナには約1000万人の男性がおり、そのうち450万人はすでにReserve+でデータを更新しているようだ。残りはすべて、それぞれ更新していない」と指摘した。これに対して、OZは、こう説明した。

「1000万人とかいう兵役義務者の総数も正確な数字ではない。まったく正確ではない。海外に移住し、戻ってこない人も大勢いる。海外にいる間に登録した人としなかった人がいる。登録を抹消されたが、何らかの理由で戻された人もいる」

5日から始まる危険な新制度

いずれにしても、動員がうまくいっていないウクライナは兵員不足で困っている。ゆえに、6月5日からは、新たな規則が施行され、これまで兵役不適格と認定されていた数万人の男性がねらわれることなる。このカテゴリーの男性が繰り返し軍医の診断を受ける期間は終了し、今後は延長されなくなるからだ。

つまり、6月5日まで軍医委員会(VVK)に出頭しない体力に自信のない者は、指名手配される可能性があるという。路上で書類検査が行われた場合、そのような者は罰金対象となり、動員される可能性がある。VVKに間に合わなかった場合、その男性は自動的に適合者と認定されるという可能性もある。このことは、街頭での書類チェックで動員される根拠となるらしい。

どうやら、新制度のもとで、ますます「バス化」の濫用のための根拠が増えることになりそうだ。すでに、5月中旬、ウクライナ国防省は、これまで体力制限のステータスをもっていたウクライナ人で、軍医委員会に合格しない者を警察が拘束し、TCCに連行すると発表済みだ。

ジョージ・オーウェルの箴言

BBCの報道を読んで、私は感銘を受けた。そういえば、ジャニー喜多川の性加害事件を炙り出したのもBBCであった。下の写真を見てほしい。ロンドンにあるBBC本部のブロードキャスティング・ハウスの外にあるジョージ・オーウェル像(マーティン・ジェニングスによる彫刻)の横の壁には、 “If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear”(自由が何かを意味するとすれば、それは人々が聞きたくないことを伝える権利を意味する)という警句が刻まれている。オーウェルが『動物農場』のなかに書いた一文だ。

私は、日本のオールドメディアが「人々が聞きたくないことを伝える権利」という「言論の自由」を自ら放棄してしまっていると思う。たとえウクライナの暗部を暴露することになっても、本当の姿を伝えなければ、メディアはその役割を果たしていないのだ。

(出所)https://orwellsociety.com/the-orwell-statue/

