来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

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◎経済統計・イベントなど



◇５月２６日



１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

２３：３０ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言

※メモリアルデーの祝日で米国市場が休場

※イギリス市場が休場



◇５月２７日



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１０：３０ 中・工業企業利益

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１８：００ ユーロ・経済信頼感

２１：３０ 米・耐久財受注

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※日・閣議



◇５月２８日



０９：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が日銀主催の討議に参加

１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・消費者物価指数

１５：４５ 仏・消費支出

１５：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数



◇５月２９日



０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 豪・民間設備投資

１４：００ 日・消費者態度指数

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※インドネシア市場が休場



◇５月３０日



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・小売売上高

１０：３０ 豪・住宅建設許可件数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２１：３０ 米・卸売在庫

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・閣議







◎決算発表・新規上場など



○５月２７日



決算発表：ＤｙＤｏ<2590>



○５月２８日



決算発表：プラネット<2391>，ダイワ通信<7116>

※海外企業決算発表：エヌビディア，セールスフォースほか



○５月３０日



決算発表：東和フード<3329>，トリケミカル<4369>，ナトコ<4627>，キタック<4707>



出所：MINKABU PRESS