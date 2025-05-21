[5.20 プレミアリーグ第37節](シェルハースト パーク)

※28:00開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 26 クリストファー・リチャーズ

MF 7 イスマイラ・サール

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 21 ロマン・エッセ

MF 25 ベン・チルウェル

FW 9 エディ・エンケティア

控え

GK 30 マット・ターナー

DF 3 タイリック・ミッチェル

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 58 カレブ・クポルハ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 18 鎌田大地

MF 55 ジャスティン・デベニー

FW 11 マテウス・フランサ

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

監督

オリバー・グラスナー

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 25 ダニエル・ベントレー

DF 12 エマニュエル・アグバドゥ

DF 24 トティ

DF 34 ナセル・ジガ

MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ

MF 7 アンドレ

MF 19 ロドリゴ・ゴメス

MF 21 パブロ・サラビア

MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド

MF 29 ゴンサロ・ゲデス

FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

控え

GK 40 トム キング

DF 2 マット・ドハーティ

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 22 ネウソン・セメド

DF 37 ペドロ・リマ

MF 5 マーシャル・ムネツィ

MF 8 ジョアン・ゴメス

FW 10 マテウス・クーニャ

FW 11 ファン・ヒチャン

監督

ビトール・ペレイラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります