クリスタル・パレスvsウォルバーハンプトン スタメン発表
[5.20 プレミアリーグ第37節](シェルハースト パーク)
※28:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 25 ベン・チルウェル
FW 9 エディ・エンケティア
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 3 タイリック・ミッチェル
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 カレブ・クポルハ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 18 鎌田大地
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 11 マテウス・フランサ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
オリバー・グラスナー
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 25 ダニエル・ベントレー
DF 12 エマニュエル・アグバドゥ
DF 24 トティ
DF 34 ナセル・ジガ
MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 7 アンドレ
MF 19 ロドリゴ・ゴメス
MF 21 パブロ・サラビア
MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 29 ゴンサロ・ゲデス
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 40 トム キング
DF 2 マット・ドハーティ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 22 ネウソン・セメド
DF 37 ペドロ・リマ
MF 5 マーシャル・ムネツィ
MF 8 ジョアン・ゴメス
FW 10 マテウス・クーニャ
FW 11 ファン・ヒチャン
監督
ビトール・ペレイラ
※28:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 25 ベン・チルウェル
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 3 タイリック・ミッチェル
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 カレブ・クポルハ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 18 鎌田大地
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 11 マテウス・フランサ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
オリバー・グラスナー
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 25 ダニエル・ベントレー
DF 12 エマニュエル・アグバドゥ
DF 24 トティ
DF 34 ナセル・ジガ
MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 7 アンドレ
MF 19 ロドリゴ・ゴメス
MF 21 パブロ・サラビア
MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 29 ゴンサロ・ゲデス
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 40 トム キング
DF 2 マット・ドハーティ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 22 ネウソン・セメド
DF 37 ペドロ・リマ
MF 5 マーシャル・ムネツィ
MF 8 ジョアン・ゴメス
FW 10 マテウス・クーニャ
FW 11 ファン・ヒチャン
監督
ビトール・ペレイラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります