¡Ø·¯¤ÏÅ·¹ñ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡Ù¡ÈÆæ¤ÎÈþ½÷¡É¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©¡¡¥Á¥§¡¦¥Ò¥¸¥ó¤Î¸«»ö¤ÊÇ¤Ö¤ê¤â
¡¡Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø·¯¤ÏÅ·¹ñ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡Ù¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞÁ£¤òÊø²õ¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¥à¡¦¥Ø¥¸¥ã¤È¥½¥ó¡¦¥½¥Ã¥¯¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢Å·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Âè3ÏÃ¡¢Âè4ÏÃ¤òÃæ¿´¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
»²¹Í¡§¡Ø·¯¤ÏÅ·¹ñ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡Ù¤¬ÉÁ¤¯Í¥¤·¤¤»à¸å¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¡¥½¥ó¡¦¥½¥Ã¥¯¤Î½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤âÉ¬¸«
¡¡É×¤Î»à¸å¤ËÅ·¹ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿80ºÐ¤Î¥¤¡¦¥Ø¥¹¥¯¡Ê¥¥à¡¦¥Ø¥¸¥ã¡Ë¡£Å·¹ñ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿°¦¤¹¤ëÉ×¥Ê¥¯¥¸¥å¥ó¡Ê¥½¥ó¡¦¥½¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢30Âå¤Î¼ã¤¤º¢¤Î»Ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥¹¥¯¤Ï¡¢¥Ê¥¯¥¸¥å¥ó¤¬¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤¿80ºÐ¤Î»Ñ¤ÇÅ·¹ñ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ê¥¯¥¸¥å¥ó¤äÅ·¹ñ¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤Ï¼ã¤¤»Ñ¤Î¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢¥Ø¥¹¥¯¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÇ¯Îðº¹¤Î¤¢¤ë¥Ø¥¹¥¯¤È¥Ê¥¯¥¸¥å¥ó¤À¤¬¡¢°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥Ê¥¯¥¸¥å¥ó¤¬ÃÏ¹ö¹Ô¤¤«¤éµß¤Ã¤¿¼ã¤¤½÷À¥½¥ß¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¡Ë¤¬¡¢¥Ê¥¯¥¸¥å¥ó¤òÊé¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥Ø¥¹¥¯¤Ï¡¢Å·¹ñ¤ØÍè¤¿¤éÃ¯¤â¤¬Æþ¤ë¡Èµ²±¤ÎÉô²°¡É¤ËÆþ¤ê¡¢À¸Á°¤ÎÊë¤é¤·¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¤¤ò±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬½ý¤Ä¤±¤¿¿Í¤Î¿´¤äÂÎ¤ÎÄË¤ß¤â¤½¤³¤Ç¤Ï´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ø¥¹¥¯¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡×¡ÖËþÂ¤Ç¤¤¿¤«¡¢¿´»Ä¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ä¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò¸«ÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ç¥Ø¥¹¥¯¤ÏÊì¿Æ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢Èà½÷¤Î¸µ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ø¥¹¥¯¤Î½ÐÀ¸¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢Èà½÷¤ÈÊì¤È¤Î»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤´Ø·¸À¤È¡¢1950Ç¯Âå¤Î´Ú¹ñ¤ÎÉ÷·Ê¤äÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·ー¥ó¥Ð¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Å·¹ñÆâ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»þÂå¤Ë¥Ð¥¹¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤À¡£Å·¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤ËÅ·¹ñ»Ù±ç¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥¸¥ó¡Ë¤¬¥Ø¥¹¥¯¤ò±¢¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¡Ö¤´ÀèÁÄÍÍ¤ä¿ÀÍÍ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤¬¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬Ýî¤ß¤ë¤Î¤À¡£¡Ö¡È¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡Éーー¤¤¤¯¤éÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ì¤ÐÅÜ¤ê¤¬¾¯¤·ÏÂ¤é¤®¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤ë¡×¡£¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬¤Ê¤¼¤½¤¦¤·¤¿¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢À¤³¦¤Ïº£¤è¤êÍ¥¤·¤¯¡¢À¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£À¸¤¤ë¾å¤Ç¤ÎÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃÒ·Å¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡¥Ø¥¹¥¯¤Ï¡¢¥½¥ß¤ÈÌ¾¤Å¤±¤¿½÷À¤¬Ç¤Î¥½¥Ë¥ã¡Ê¥Á¥§¡¦¥Ò¥¸¥ó¡Ë¤ÈÍ·¤Ö»Ñ¤ä¡¢¥½¥ß¤Î¹ÔÆ°¤¬¥è¥ó¥¨¡Ê¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥½¥ß¤¬¥è¥ó¥¨¤À¤È»×¤¤¹þ¤à¡£µ²±¤Î¤Ê¤¤¥½¥ß¤Ï¡¢¥Ø¥¹¥¯¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¬¥è¥ó¥¨¤À¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥¯¥¸¥å¥ó¤ÏëÃ¤·¤à¡£
¡¡Ç¤Î¥½¥Ë¥ã¤ò±é¤¸¤ë¥Á¥§¡¦¥Ò¥¸¥ó¤Î¡ÈÇ¤Ö¤ê¡É¤¬¤¹¤³¤Ö¤ë¸«»ö¤À¡£ÀÚ¤ìÄ¹¤Ê¤Ä¤êÌÜ¤Î´ãº¹¤·¤È¡¢Ç¤Î»ý¤Ä¡È¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤µ¡É¤È¡Èµ¤¤Þ¤°¤ì¤µ¡É¡¢¡È´Å¤¨¡É¤È¡ÈÍ·¤Ó¡É¤òÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¤Î»Ñ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥§¡¦¥Ò¥¸¥ó¤Î¼Çµï¤Ï¡¢½éÅÐ¾ì¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¤Î±éµ»¤¬¤Þ¤µ¤ËÇ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£»ä¤âÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é»ô¤Ã¤Æ¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¹æµã¡×¡ÖÀ¸°Õµ¤¤À¤±¤É¤¦¤Þ¤¯´Å¤¨¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤âÇ¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÇ´¶¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè3ÏÃ¡¢Âè4ÏÃ¤Ï¡¢Å·¹ñÀ¤³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍÍÁê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ø¥¹¥¯¤È¥Ê¥¯¥¸¥å¥ó¤Î¥¹¥¤ー¥È¤ÊÉ×ÉØ¤Î´Ø·¸À¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¡¢Æ°ÊªµÔÂÔ¡¢Ï·Ï·²ð¸î¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÌäÂê¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°¦¸¤¤ä°¦Ç¤òË´¤¯¤·¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Å·¹ñ¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤ä»ô¤¤¼ç¤ÎÌ´¤Ë¸½¤ì¤¿»Ñ¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µã¤«¤»¤ë¤È¤³¤í¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¤È¤³¤í¤¬ÀäÌ¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì´¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ÒÂ¹¤ÎÌ´¤Ë¸½¤ì¤ÆÊõ¤¯¤¸¤ÎÈÖ¹æ¤ò¶µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÃêÁª¤¬Å·¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤´ÀèÁÄÍÍ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ø¥¹¥¯¤¬¥½¥ß¤ò¥è¥ó¥¨¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥è¥ó¥¨¤Ï¡¢°ÆÁÎîÇÞ»Õ¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¡¢¼Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥è¥ó¥¨¤¬ÃÏ¹ö¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¤«¡Ä¡Ä¤ÈÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å·¹ñ¤Ç°¹Ô¤òÆ¯¤¤¤¿¥Ø¥¹¥¯¤¬¡¢¼¡½µ¤Ç¤ÏÃÏ¹ö¤Ø¤ÈÍî¤È¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£Å·¹ñ¤ÎÌÀ¤ë¤¯²¹¤«¤¯¹¬¤»¤ÊÉÁ¼Ì¤«¤é¡¢±ë¤¬¶²¤í¤·¤¤¤Û¤É¤ËÇ³¤¨À¹¤ëÃÏ¹öÊÓ¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£ÃÏ¹ö¤Î¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë²ÃÌÁ38¥«¹ñ¤Î¤¦¤Á¡¢À¸³èËþÂÅÙ½ç°Ì33°Ì¤Î´Ú¹ñ¡ÊÆüËÜ¤Ï32°Ì¡¿2021～2023Ç¯¡Ë¤ÈOECD²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄã¤¤ÉôÎà¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢¼«»¦Î¨¤â¹â¤¤¡ÊÆüËÜ¤â¼¡¤¤¤Ç¹â¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¡£¼«»¦¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬ÃÏ¹ö¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤³¤«¤é»à¤ÈÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¼«»¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò»ß¤á¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤â¤¦¤¹¤°»à¤Ë¤Þ¤¹¡Ù¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤â¡¢¼«»¦¤·¤¿¥è¥ó¥¨¤ÎÃÏ¹ö¤Ç¤ÎÉÁ¼Ì¤Ç¡¢¥Ø¥¹¥¯¤¬Ã²¤Èá¤·¤à¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ÃÏ¹ö¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¥Ø¥¹¥¯¤È¥è¥ó¥¨¤Ë¡¢¥Ø¥¹¥¯¤òÄÉ¤¦¥Ê¥¯¥¸¥å¥ó¡¢µ²±¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯Ì¤¤ÀÆæ¤Î¥½¥ß¤ÎÀµÂÎ¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬»³À¹¤ê¤À¡£¼¡½µ¤âµã¤¯½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¤Ë¤³¡Ë