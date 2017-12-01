『自殺率』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
現状に触れ、経済状況だけでは自殺リスクの全体像が語れないことを説明
livedoor ECHOES
GIGAZINE（ギガジン）
天国と地獄を舞台に、死後の世界を描くファンタジーヒューマンドラマ
Real Sound
プレジデントオンライン
週刊女性PRIME
社会のつながりの希薄化を指す「社会凝集性」が要因だと韓国政府は指摘
文春オンライン
同国在住のアジア系の自殺率が上昇しており、早急な対応が必要だという
新華社通信
未成年の自殺死亡率は2.8で、1978年の統計開始以来最悪の数字に
読売新聞オンライン
3月にも中国との国境近くの村で、30代男性が焼身自殺を図り、死亡した
デイリーNKジャパン
長期休みが明けることによる生活環境の変化が、不安と動揺を与えるという
月平均気温が1℃上がるたびに、自殺率が上昇するという調査結果もある
WIRED.jp
政令指定都市の行政区や東京都特別区で比較してみると、最多は大阪市西成区
韓国自殺予防協会の会長は、両国にある「自殺を許容する文化」を問題視
サーチコリアニュース
2018年の自殺予防予算は、2017年とほぼ同じ可能性が高いことが分かった
中央日報