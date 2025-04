スウェーデンで何百万人もの人が視聴する、この時期限定の24時間ライブ配信の番組があります。その番組は、音楽やナレーションすら無い「リアリティ番組の最高峰」なんて言われ、地元の人の中には眠る時間すら惜しんで画面に釘付けになっている人もいるそうです。

↑ヘラジカが出た!(画像提供/Lesly Derksen/Unsplash)

その番組は、スウェーデンの公共放送局SVTの「ムースの大移動」。ムースとはヘラジカというシカの仲間のことで、オスは立派なツノを持つのが特徴です。スウェーデンにはヘラジカが数十万頭生息していると言われ、毎年春になると陸地に移動を始めるのです。

↑爆発的人気を誇る「ムースの大移動」(画像提供/SVT)

そんなヘラジカの群れが移動する様子を、森や川に仕掛けられた30台以上のカメラで、ただひたすら24時間ライブ配信を行っているのが、このテレビ番組なのです。

音楽も、ナレーションも無し。ただひたすら、雄大なスウェーデンの森や川が映され、ときおり、川のせせらぎや鳥のさえずりが聞こえ、画面の中にヘラジカが映ると、プッシュ通知で視聴者に知らせてくれる仕掛けがされているだけです。

台本とは無縁の「究極のリアリティ」をありのままに映し出した同番組は、地元でも大人気。昨年には900万人が視聴しました。そして、この時期になると、食事や飲み物を買いだめしている人や、24時間体制で画面を見ているという人もいるそう。「『ヘラジカが現れたらどうしよう』と思うと、トイレにも行けない」という声すらあります。

24時間配信といえども、ヘラジカの姿を眺められるのはごく一部の時間だけ。大半の時間で映し出されるのは自然の景色ですが、だからこそ情報過多の現代においてこの番組は価値があるのかもしれません。

2025年の「ムースの大移動」は、例年より1週間早い4月15日から始まっています。日本からも視聴可能なので、気になった方はライブ配信を一度のぞいてみては?

