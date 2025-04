営業活動やカスタマーサポートなど様々な業務を代替可能！グローブコム「AIナビ」

明日から使えるAI接客ツール「AIナビ」を、グローブコムがリリース。

明日から使えるAI接客ツール「AIナビ」を、グローブコムがリリースしました。

専門知識不要で、誰でも簡単に使えるAI接客ツール「AIナビ」は、管理画面から学習データとなる情報を登録するだけで、AIを使った接客をすぐさま開始できるサービスです。

お客様にAIナビから積極的に話しかけたり、AIナビがお客様の質問に答えたり、適切な情報ページを提示する接客ができる事で、人手不足を解消し顧客満足度の向上が期待できます。

AIナビは、営業活動、カスタマーサポート、コンシェルジュ、施設案内、機器・電化製品サポートから受付業務、さらにはハラスメント対策用として、人間が担当してきた様々な業務を代替する事が可能となり、人手不足の解消や大幅なコストカットが見込まれます。

さらに、AIナビは、社内サポートセンターやドキュメント検索サービスから、バーチャル展示会への対応まで、活用範囲は無限大。

AIナビは、アバターと音声を使った「対話形式」のため、人間が対応しているような雰囲気と日常会話のような平易な言葉で質問ができる為、お子様からお年寄りまでの幅広い年齢層をカバーし、ITリテラシーに左右されないボーダーレスなインターフェイスです。

AIナビは、スマートフォン完全対応で、いつでもどこでも24時間365日対応。

利用者の対応を遅らせる事なく接客が可能な為、ビジネスの機会の損失の防止となります。

AIナビは、徹底的な技術開発、クオリティを落とすことなくコストカットを進めた結果、導入費用や月額費用を抑え、多くの方々に「気軽にご導入」出来る料金形態で提供しています。

これまで、展示会システムを始め、バーチャル展示会、VR展示会などでオンライン商談ツールを提供してきたグローブコム株式会社が放つ、新時代のコミュニケーションサービスです。

【AIナビの主な特徴】

(1)自分から話す、会話型AI

AIナビは、利用者に、AIから積極的に話しかけ、能動的なコミュニケーションを実現します。

(2)管理画面で簡単登録

AIナビは、管理画面から情報を登録するだけで、AIが接客を開始します。

(3)誤回答を抑え、正しい情報をナビゲーション

AIナビは、AIの回答で発生しやすいハルシネーション(誤回答)を抑え、正しい情報を案内します。

(4)AIO対応済み

AIナビは、AIO(AI Optimization)対策を施し、検索エンジンとユーザーの両方に最適化されています。

(5)いたずら防止機能

AIナビは、いたずら防止機能を備えていますので、いたずら質問や不適切質問等を排除する事が可能です。

【AIナビデモ】

AIナビのデモは、以下のURLにて見ることができます。

※パソコン、スマートフォン対応

発表日:2025年4月24日(木)

