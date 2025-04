自宅で手軽に行える！TCPLABO「がんリスク腫瘍マーカー検査キット」

病理検査を行うTCPLABOは、2025年4月16日から、自宅で簡単にがんリスク検査ができる「がんリスク腫瘍マーカー検査キット」の販促強化を実施します。

TCPLABO「がんリスク腫瘍マーカー検査キット」

種類 : 女性用・男性用

価格 : 15,000円(税込)

内容 : 血液検査キット

販売場所: 自社サイト、各ECサイト(Amazon、Yahoo!ショッピング)

病理検査を行うTCPLABOは、2025年4月16日から、自宅で簡単にがんリスク検査ができる「がんリスク腫瘍マーカー検査キット」の販促強化を実施。

■商品の特徴

本商品は、わずかな血液からがんリスクを評価できる郵送型の血液検査キットです。

腫瘍マーカーとは、がんの種類や部位に特異的に産生されるたんぱく質や酵素などの物質であり、本検査では、性別ごとにリスクの高い腫瘍マーカー4項目を一度に測定可能です。

採取された検体は、登録衛生検査所にて臨床検査技師が精密に分析を行い、高精度な結果を提供します。

自宅で採取・郵送するだけの手軽さと確かな信頼性を兼ね備えた本キットは、予防医療が注目される中、新しいセルフケアの選択肢として大きな注目を集めています。

血液採取のイメージ図

検査項目と疾患についての表

