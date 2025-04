リスタは、化粧品事業の参入・拡大を目指す企業向けに、自己資金不要のOEMモデルを紹介制で行い、多くの化粧品会社を成功に導いてきました。

2025年4月よりそのサービスを市場全体に向けて展開します。

リスタ

リスタは、化粧品事業の参入・拡大を目指す企業向けに、自己資金不要のOEMモデルを紹介制で行い、多くの化粧品会社を成功に導いてきました。

2025年4月よりそのサービスを市場全体に向けて展開。

製造資金・ノウハウ・発送を一括代行し、企業は売上に応じた分配のみで事業を展開可能です。

資金不足やリスクを理由に諦めていた化粧品ビジネスの実現を後押しします。

【新サービス概要】

<リスタのOEMの特徴>

1. 資金0円スタート

工場の選定及び折衝をリスタが請け負い、製造費もリスタが全額負担します。

依頼企業は商品の企画・販売に集中してブランドをスタートできます。

2. 売上分配型モデル

事前の販売計画をもとに柔軟な分配率を設定。

在庫リスクを抑え持続的な収益構造を実現できます。

3. 総合支援パッケージ

・EC・卸売り対応の商品保管及び発送代行

・販促物の制作代行

全体の流れ

役割について

特徴

【対象企業例】

・化粧品未経験だが新規事業を検討する企業

・既存ブランドのライン拡充を目指すメーカー

・在庫数を気にして販売に注力できないメーカー

・化粧品製造の依頼を受けたが先方の資金が足りず案件が進捗できない化粧品工場

・D2C展開を加速したい企業

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 資金0円で始められる化粧品OEM事業!リスタ appeared first on Dtimes.