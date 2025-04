ディズニーストアに、日差しが強い日も雨の日も活躍してくれる、これからの季節のマストアイテム「折りたたみ傘」が登場!

「ミッキー&フレンズ」や『アナと雪の女王』の「エルサ」「ベイマックス」たちを傘の内側にアートをあしらったデザインや、さりげないキャラクター感が大人かわいいデザインなど、豊富に展開されます☆

ディズニーストア「折りたたみ傘」SHINY DAY

スケジュール:

先行発売日:2025年4月8日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、 東京ディズニーリゾート 店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2025年4月11日(金)販売店舗:ディズニーストア店舗

特集ページURL:http://disneystore.jp/shiny-day/2025/

ディズニーストアから、ディズニーキャラクターの折りたたみ傘が登場。

雨の日も晴れの日も活躍する晴雨兼用傘で、UVカット率・遮光率がともに99%あるため、これからの季節の強い味方です。

様々なファッションに合わせやすい、内側アートの折りたたみ傘からは「ミッキー&フレンズ」や『アナと雪の女王』の「エルサ」「ベイマックス」がラインナップ。

傘の内側にアートをデザインしているため、見上げればキャラクターと一緒に歩いている気分や、作品の世界を堪能できます。

ハンドル部分がコロンとかわいいミッキーアイコンになっていたり、付属のポーチにキャラクターのワンポイントプリントが入っていたりと、細部までこだわったデザインです。

デイリーに使いやすい、さりげないキャラクターデザインが大人かわいい折りたたみ傘からは「ミニーマウス」や『おしゃれキャット』の「マリー」、『ピーター・パン』の「ティンカー・ベル」がラインナップ。

ブラックベースの小さなドット柄、白地にピンク色のリボン飾り、ネイビー×ゴールドの配色など、きれいにもカジュアルにもはまります。

フリルの縁飾りやスカラップカットの縁、スリムなハンドルが上品な華やかさをプラスしてくれる折りたたみ傘です☆

ミッキー&フレンズ 折りたたみ傘 晴雨兼用 ポーチ入り ウォーク SHINY DAY

価格:3,900円 (税込)

サイズ:傘(折りたたみ時) 約縦25×横7×厚み7cm

親骨 約長さ50cm

ポーチ 約縦12×横27.5×厚み1cm/持ち手(ポーチ上部から持ち手のトップ長さ)約8.5cm

「ミッキー&フレンズ」をデザインした、いろんなファッションに合わせやすい、内側アートの折りたたみ傘。

ブラックの表生地にミッキーアイコンをさりげなくあしらった傘は、開くと内側に楽しそうな表情のキャラクターたちが描かれています。

ハンドル部分もコロンとかわいいミッキーアイコン!

ミッキーアイコンのワンポイントプリントが入った、携帯に便利なポーチ付きです。

エルサ 折りたたみ傘 ポーチ入り SHINY DAY

価格:3,500円 (税込)

サイズ:傘(折りたたみ時) 約縦23×横7×厚み6cm

親骨 約長さ50cm

ポーチ 約縦12×横27×厚み1cm/持ち手(ポーチ上部から持ち手のトップ長さ) 約9cm

のエルサをデザイン。いろんなファッションに合わせやすい

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」の横顔シルエットがポイントになった、内側アートの折りたたみ傘。

傘を開くと、内側に「エルサ」の魔法が輝く、雪と氷の世界が幻想的なシーンが広がっています。

シャーベットカラーに仕上げられているので、日差しの強い日も涼やかな気持ちになれそう。

付属のポーチにも「エルサ」のワンポイントプリントが入っています。

ベイマックス 折りたたみ傘 ポーチ入り SHINY DAY

価格:3,500円 (税込)

サイズ:傘(折りたたみ時) 約縦23×横7×厚み6cm

親骨 約長さ50cm

ポーチ 約縦12×横27×厚み1cm/持ち手(ポーチ上部から持ち手のトップ長さ) 約9cm

「ベイマックス」のお顔がポイントになった、内側アートの折りたたみ傘。

傘を開くと内側に、指でおなかを押している、ほのぼのとしたかわいらしい「ベイマックス」の姿が☆

突然の雨にも対応できる折りたたみ傘は、これからの季節の強い味方です。

収納ポーチには「ベイマックス」のお顔がワンポイントであしらわれています。

ミニー 折りたたみ傘 晴雨兼用 SHINY DAY

価格:4,000円 (税込)

サイズ:傘(折りたたみ時) 約縦28×横7×厚み6cm

親骨 約長さ50cm

ポーチ 約縦25×横10×厚み4.5cm

雨傘としても日傘としても使える「ミニーマウス」デザインの折りたたみ傘。

ブラックベースの小さなドット柄は、きれいめにもカジュアルにもはまります!

フリルの縁飾りや、スリムなハンドルが上品な華やかさをプラス。

傘と同じ柄が使用されたポーチに入れて、おしゃれに携帯できます。

マリー おしゃれキャット 折りたたみ傘 晴雨兼用 SHINY DAY

価格:4,000円 (税込)

サイズ:傘(折りたたみ時) 約縦28×横6×厚み6cm

親骨 約長さ50cm

ポーチ 約縦25×横10×厚み6cm

UVカット率・遮光率がともに99%以上ある『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」の折りたたみ傘。

白地にピンク色のリボン飾りをあしらった、さりげないキャラクター感がポイントの大人かわいいデザインです

さり気なくあしらわれた、おすまし顔で歩く「マリー」のイラストがアクセントになっています。

スカラップカットの縁や、スリムなハンドルが上品な華やかさをプラスしてくれるディズニーグッズです。

ティンカー・ベル 折りたたみ傘 晴雨兼用 チャーム付き SHINY DAY

価格:4,000円 (税込)

サイズ:傘(折りたたみ時) 約縦28×横7×厚み6cm

親骨 約長さ50cm

ポーチ 約縦25×横10×厚み4.5cm

チャーム 全長約1cm/チェーン 約長さ5.5cm

雨の日も晴れの日も活躍してくれる「ティンカー・ベル」デザインの折りたたみ傘。

ネイビー×ゴールドの配色は、きれいめにもカジュアルにもはまります!

フリルがたっぷりあしらわれた縁飾り、ゴールドをセレクトしたスリムなハンドルが上品な華やかさをプラス。

ネイビーの生地に華やかな「ティンカー・ベル」のシルエットが映える傘です。

傘の内側にアートをあしらったデザインや、さりげないキャラクター感が大人かわいいデザインなどが施された折りたたみ傘。

ディズニーストアにて2025年4月8日より順次販売が開始される「折りたたみ傘」SHINY DAYシリーズの紹介でした☆

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

