[3.16 J1第6節](Eピース)

※14:00開始

主審:長峯滉希

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 15 中野就斗

MF 24 東俊希

MF 35 中島洋太朗

MF 39 中村草太

MF 51 加藤陸次樹

FW 9 ジャーメイン良

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

DF 13 新井直人

MF 5 松本大弥

MF 18 菅大輝

MF 20 井上潮音

MF 32 越道草太

MF 40 小原基樹

FW 36 井上愛簾

監督

ミヒャエル・スキッベ

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 13 犬飼智也

DF 42 原田亘

MF 8 小泉佳穂

MF 11 渡井理己

MF 14 小屋松知哉

MF 24 久保藤次郎

MF 27 熊坂光希

MF 40 原川力

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 46 松本健太

DF 3 ジエゴ

DF 5 田中隼人

MF 17 手塚康平

MF 19 仲間隼斗

MF 33 白井永地

FW 9 細谷真大

FW 15 木下康介

FW 37 中島舜

監督

リカルド・ロドリゲス