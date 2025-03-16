広島vs柏 スタメン発表
[3.16 J1第6節](Eピース)
※14:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 35 中島洋太朗
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 13 新井直人
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 36 井上愛簾
監督
ミヒャエル・スキッベ
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
MF 40 原川力
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 5 田中隼人
MF 17 手塚康平
MF 19 仲間隼斗
MF 33 白井永地
FW 9 細谷真大
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
※14:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 35 中島洋太朗
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 13 新井直人
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 36 井上愛簾
監督
ミヒャエル・スキッベ
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
MF 40 原川力
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 5 田中隼人
MF 17 手塚康平
MF 19 仲間隼斗
MF 33 白井永地
FW 9 細谷真大
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス